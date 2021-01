Le ultime settimane del Grande Fratello Vip hanno svelato un'accesa rivalità tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello, con episodi discutibili come la frase di lei contro Tommaso, ma a sorpresa ieri la modella brasiliana ha preso le difese di Zorzi, attaccando quelli che hanno scelto di lasciarlo fuori dalla finale. Nonostante gli abbia rivolto diverse critiche in passato, nel corso dell'ultima puntata Dayane ha votato per Tommaso come possibile finalista, riconoscendo così il fatto che il ragazzo è grande protagonista di questa edizione dal primo giorno. Al contrario, persone più vicine a lui hanno scelto di non votarlo, e al televoto per il posto da finalista sono finiti così Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Da qui, la critica che Dayane ha rivolto contro il gruppo e in particolare a Giulia Salemi, che per salvare Pierpaolo ha scelto di escludere Tommaso dalla finale, nonostante la loro amicizia di lunga data. Ne è conseguita peraltro una lite tra Zorzi e la stessa Giulia.

L'attacco di Dayane Mello contro il gruppo

Dopo quello scontro, Dayane ha accusato la Salemi: "Sai perché ci è rimasto male? Non sopporta il fatto che hai lasciato intendere che lui non ti cerca. Ha detto che non è così. Lui è quello che ti ha portato a Londra, ti ha fatto fare un programma. Tu devi misurare un po’ le parole che usi su Tommaso, perché altrimenti lo fai passare per stron*o". Quindi, la reprimenda al gruppo che non ha salvato Tommaso, dopo averlo incensato per mesi.

Poi, posso dire una cosa? Non mi è piaciuto il gesto da parte di tutti voi, in generale. Io da 4 mesi sono qui a sentire parlare di Tommaso Zorzi. Al momento di salvarlo non c’è stato uno che l’ha fatto, né Rosalinda, né Andrea, né Pierpaolo, né Giulia. Come pensi che si sia sentito? Una mer**. Ma è normale che sia così. Lui pensa: "Ma allora non siete sinceri".

La Salemi si difende

Giulia si è difesa, ritenendo la sua scelta "condivisibile". Da una parte, infatti, la sua priorità era salvare Pierpaolo Pretelli, con cui ha costruito una relazione amorosa, dall'altra è delusa dal rapporto con Tommaso nell'ultimo mese: "Io con lui ho dato tanto, e nell'ultimo mese non ho ricevuto nulla. Non capisco perché devo provare senso di colpa e malessere, quando ho davanti persone che se ne fregano del mio stato d'animo". Dayane è però convinta che anche Tommaso stia male per quello che è successo. Giulia pensa che questa frizione potrebbe paradossalmente portare a una svolta positiva per il loro rapporto: "Allora forse è la volta buona in cui potremo parlare e affrontare delle tematiche serie. Io a lui voglio bene, l'affetto c'è. La stima c'è. Mancano le dimostrazioni".

La crisi di Giulia Salemi

Quanto successo negli ultimi giorni ha segnato molto la Salemi, che nella notte ha avuto degli incubi e si è svegliata ancora amareggiata e delusa. Giulia è convinta di aver fatto la cosa giusta nel cercare di salvare Pierpaolo e al tempo stesso soffre per le parole di Dayane. Si è detta convinta che verrà nominata sia da lei che da Tommaso nella puntata in onda venerdì 29 gennaio.