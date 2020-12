in foto: Foto Endemol

È ormai guerra tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip? La modella brasiliana ha nominato per la terza volta consecutiva l'influencer milanese, nella puntata del 21 dicembre. Zorzi, post puntata, si è sfogato con Stefania Orlando:

Sono tre volte che mi nomina, secondo me mi teme. Questo è accanimento. Ora vorrei dirle: andiamo in nomination io e te. Tra noi c'è un disinteresse reciproco, l'unica volta in cui mi sorrideva è quando io ti ho nominato. Poi abbiamo fatto pace e lei mi ha nominato. Ha tirato delle bordate qua dentro su Elisabetta, su Francesco, su di me… l’Oscar del taglia e cuci. Dove si può insidiare si insidia. Poi però il lunedì e venerdì è Maria Goretti. Fa discorsi del c***o e poi si smentisce dopo tre minuti. Fino ad oggi non gli ho detto mai niente, mai una clip dove parlo male di Dayane… Ora non gliene faccio passare una. A Natale siamo tutti più buoni un paio di min***e.

"Rosalinda si deve svegliare"

Poco prima, a tavola, Zorzi aveva parlato di Dayane anche con Cecilia Capriotti: "Ogni volta che qualcuno fa amicizia con me, le fai una clip su quella persona dicendo che diventa mia amica perché vuole qualcosa da me. Lei non ha mai ammesso l’opzione che una persona è mia amica perché gli sto simpatico, e io non le ho mai detto un ca**o, adesso gliele dico tutte”. Tommaso ha ripreso il concetto anche in un momento di confidenza con Maria Teresa Ruta. A questo punto, si attende lo scontro diretto con la Mello, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Non sai come commentarla perché dovresti commentarla ogni due ore. Alle 11 è stupenda, all'1 mi ha rotto un po', alle 3 ci ho fatto due risate, alle 5 manco mi ha guardato. Ma poi sta cosa che fa con i nuovi arrivati è stupenda, lo fa ogni volta. Li prende e li risucchia. Lo ha fatto con Giacomo, Cristiano, Filippo. In questi rapporti però non tira mai dentro Rosalinda, sono sempre suoi. Rosalinda si deve svegliare. Io le voglio bene e le ho detto che si deve svegliare, perché non è lucida. Non deve farsi influenzare da questo rapporto, a maggior ragione se è solo un’amica.

Quando torna in onda il GF Vip

Ricordiamo che questa settimana non c sarà il consueto doppio appuntamento settimanale con il Gf Vip, per via del Natale. Dal momento che venerdì è il 25 dicembre, salterà la puntata del reality, che tornerà lunedì 28 dicembre. La prossima settimana, inoltre, Il GF andrà in onda di giovedì anziché di venerdì, con la puntata speciale di Capodanno in onda il 31 dicembre, senza nomination ma con un vero e proprio show musicale per aspettare l'arrivo del 2021.