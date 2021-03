in foto: Foto di Tommaso Zorzi per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy e Mediaset

Dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è riuscito anche a recuperare alcuni rapporti molto importanti per lui. L'influencer ne ha parlato nel corso di un'intervista rilasciata a CasaChi. Dopo essere uscito dalla casa e aver concluso la sua esperienza nel reality condotto da Alfonso Signorini, ha riallacciato l'amicizia con Elettra Lamborghini e Aurora Ramazzotti e ha avuto un lungo chiarimento con suo padre.

Elettra Lamborghini gli ha telefonato

Tra le amicizie che Tommaso Zorzi è riuscito a recuperare, c'è quella con Elettra Lamborghini. I due avevano tagliato i ponti, ma la cantante si è fatta dare il numero di telefono di Tommaso dal giornalista Gabriele Parpiglia e lo ha contattato una volta uscito dalla casa. L'influencer ha raccontato: "C'è stato un momento in cui non ci siamo più sentiti per quanto avessimo avuto un buonissimo rapporto. Elettra Lamborghini mi ha richiamato ed è stata molto carina con me. Non aveva nemmeno più il mio numero. In bocca al lupo a lei per L'Isola dei famosi".

Tommaso Zorzi ha avuto un chiarimento con suo padre

Nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha parlato spesso del rapporto conflittuale con il padre, che si era un po' allontanato da lui dopo la separazione dalla moglie. L'uomo, però, l'ha sorpreso inviandogli un'intensa lettera nella casa (vedi video in basso, ndr). Così, ha fatto il primo passo verso il chiarimento che poi è avvenuto lontano dalle luci dei riflettori. Zorzi ha raccontato:

"Mi ha sorpreso la sua lettera. Mio padre l'ho rivisto e abbiamo fatto una chiacchierata stupenda. Credo che sia stato il modo migliore per recuperare il rapporto con lui. Di questo sono molto grato ad Alfonso perché ha dato la possibilità a mio padre di farlo nel modo in cui si sentiva più a suo agio. Non sarebbe mai venuto di persona, il fatto che abbia fatto questo video mi ha aperto gli occhi su un rapporto in cui purtroppo si era messo di mezzo l'orgoglio. La sua lettera è stata un'iniezione di autostima".

L'amicizia ritrovata con Aurora Ramazzotti

Infine, una volta attraversata la porta rossa, Tommaso Zorzi ha anche avuto modo di avere un chiarimento con Aurora Ramazzotti. A causa di alcune incomprensioni che l'influencer ha ammesso di avere innescato, si erano allontanati. Finalmente sembrano pronti a tornare a vivere a pieno la loro bellissima amicizia: "Aurora è la mia migliore amica. È una ragazza che conosco dal liceo, abbiamo vissuto insieme tutto. Michelle Hunziker è stata una delle prime persone con le quali ho fatto coming out. Sono affezionato a tutta la famiglia. Aurora è la mia migliore amica, senza ombra di dubbio".