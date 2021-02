in foto: foto Endemol

Tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi è finalmente tornata la pace dopo settimane di battibecchi, ma una frase del terzo finalista del Grande Fratello Vip sull'amica ha provocato qualche malumore tra i fan di Giulia. Zorzi è infatti tornato a ironizzare sul fatto che la Salemi reggerebbe poco l'alcool, un argomento per cui alcuni concorrenti l'avevano già criticata in passato: "Giulia è tipo Amy Winehouse… Non ce la fa… Adesso le prenotiamo due settimane a San Patrignano quando esce". Andrea Zenga ha rincarato la dose raccontando di aver visto Giulia bere l'ultima goccia di una bottiglia.

La frase di Tommaso influenzerà il televoto?

Le parole di Tommaso hanno scatenato la rabbia dei fan di Giulia, che ritengono come il paragone con la grande artista musicale morta per overdose di alcool nel 2011 e il fatto di aver scomodato la nota comunità di recupero siano offensivi per la Salemi. Secondo altri, invece, si è trattato di una semplice battuta fatta con leggerezza (per giunta pronunciata davanti a Pierpaolo Pretelli, che non si è scomposto). Chissà se questo episodio, in apparenza poco significativo ma capace di generare un ampio dibattito sui social, avrà influenze sul televoto di stasera, che comunque resta ancora sospeso dal sito del GF Vip, per un problema tecnico (resta attiva l'opzione Sms). Giulia è infatti in nomination con Stefania Orlando: in apparenza la Salemi è sfavorita, ma il sostegno dei fan di Dayane Mello, con cui è tornata ad avere un legame molto stretto, potrebbe giocare a suo favore e la frase di Tommaso rischia di scatenare ancora di più i voti del fandom di Giulia.

La pace tra Giulia e Tommaso

È stata proprio la nomination di Giulia nella scorsa puntata a far scattare l'abbraccio con Tommaso, che – pur tifando per Stefania, con cui ha un rapporto fortissimo – ha consolato l'amica mettendo da parte le incomprensioni del mese precedente: "Oggi è finita. Anch'io ti voglio bene, oggi ci abbiamo messo una pietra sopra. Io non ti ho nominata. Non ho mai avuto niente contro di te. Abbiamo avuto i nostri screzi, non ho intenzione di continuare a fare una guerra stupida. Non ci porta da nessuna parte. Non ti voglio vedere così, ci rimango male se sei così. Ho un cuore, piccolo ma c'è".