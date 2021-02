Restano una costante del trono di Uomini e Donne i siparietti escogitati da Tina Cipollari per infastidire la nemica Gemma Galgani. L’ultimo, pensato per la puntata andata in onda oggi 9 febbraio, è costituito da un’imitazione dell'andatura traballante della donna sui tacchi, impreziosita da un vistoso cappello munito di vistose corna, a simboleggiare l’ultima relazione amorosa fallimentare vissuta dalla dama torinese, lasciata da Maurizio Guerci. “Da oggi in poi ti chiamerò Gemma la cornuta”, dice Tina facendo il suo ingresso trionfante in studio, sulle note di Cervo a primavera di Riccardo Cocciante, accolta dagli applausi del pubblico, dall’espressione sbigottita e divertita di Gianni Sperti e dalle risate non trattenute della conduttrice Maria De Filippi, piegata sul gradino dal ridere.

L’interesse di Maurizio Guerci nei confronti di Pamela Barretta

Gemma è arrivata in studio con due piume da regalare a Pamela Barretta, tornata a Uomini e Donne dopo la rottura con Enzo Capo, e a Maurizio Guerci. “Dato che Maurizio ha dimostrato interesse per Pamela e Nicole, io che non ho paura di mettermi alla prova, ho pensato di portare una piuma per uno per un futuro molto leggero”, ha spiegato la dama. “Lui è un uomo libero’, l’ha rintuzzata Tina, “Può fare quello che vuole. Così ti rendi ridicola. Non ti ha voluto. Ti ha frequentato quelle tre nottate, evidentemente non andavi bene e ti ha mollato”.

Maurizio Guerci ha lasciato Gemma Galgani

Dopo una breve ma intensa relazione, Maurizio Guerci ha deciso di lasciare Gemma Galgani. L’uomo ha ammesso apertamente che la storia con la Galgani, benché diventata importante anche sul piano fisico, non ha fatto nascere in lui il desiderio di portare il loro rapporto fuori dallo studio. Per questo motivo, ha preferito chiudere la loro relazione e corteggiare le altre donne presenti nel parterre.