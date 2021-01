Riprende Uomini e Donne e prosegue la conoscenza dentro e fuori dallo studio tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci. La dama torinese è sempre più presa dalla sua nuova fiamma, il primo uomo che sia riuscito a tornare a farle battere il cuore dopo la fine della relazione con Giorgio Manetti. Nella puntata del dating show condotto da Maria De Filippi andata in onda il 7 gennaio, Gemma ha ribadito di essere felice del rapporto nato con Maurizio al quale ha organizzato una serie di sorprese per le prime feste di Natale trascorse insieme.

La caccia al tesoro organizzata da Gemma Galgani

Un filmato trasmesso in studio ha mostrato la prima delle sorprese organizzate da Gemma per Maurizio, una caccia al tesoro durante la quale la Galgani ha disseminato in diversi angoli di casa sua alcuni degli oggetti utilizzati da Maurizio, un modo per fargli spazio in casa sua. A non credere alla passione sbocciata tra loro è l’opinionista Tina Cipollari che l’ha attaccata: “Ti reggi in piedi per scommessa. Queste energie nemmeno una donna di 20 anni le ha. A sentire lei sembra che chissà come li abbindola questi uomini. Vuole far credere che a 72 anni suonati lei ha queste notti di follia”.

Gemma Galgani e Maurizio Guerci hanno fatto sesso

Quando Maurizio è entrato in studio, ha ribadito che l’interesse nato nei confronti di Gemma è reale. Lo dimostra il trasporto che questa storia gli ha suscitato, nonostante la differenza d’età. Un trasporto tradotto in numeri, tanto che quando Gianni Sperti ha fatto riferimento alla seconda notte trascorsa insieme dai due, l’uomo lo ha corretto: “Non è stata la seconda notte. Ce ne sono state di più”. E quando gli hanno chiesto di descrivere con un aggettivo che tipo di amante fosse Gemma, Guerci non ha avuto dubbi: “Completa”. Ma le anticipazioni relative alle puntate già registrate parlano chiaro: a breve Maurizio lascerà Gemma.