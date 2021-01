Lunedì 4 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie al sito IlVicoloDelleNews è possibile apprendere alcuni dettagli su quanto accaduto e su ciò che vedremo su Canale5 nelle prossime puntate del programma condotto da Maria De Filippi. Secondo quanto riportato, sarebbe giunta al capolinea la relazione tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci.

Pochi contatti tra loro durante le feste

In una recente intervista rilasciata a Uomini e Donne magazine, Maurizio Guerci aveva dichiarato: “Con Gemma Galgani ho trovato l’amore”. Ebbene, sembra proprio che l’innamoramento sia già finito. Il sito IlVicoloDelleNews, riporta che Gemma in studio avrebbe lamentato di avere sentito pochissimo Maurizio durante le feste natalizie. In particolare, sarebbe stato citato un episodio accaduto il 26 dicembre. La dama, nel giorno di Santo Stefano, sarebbe stata al telefono con Maurizio. A un certo punto, l’uomo avrebbe riagganciato in tutta fretta perché suonavano alla porta. Maurizio, solo dopo diverse richieste di spiegazioni, avrebbe chiarito che si trattava di un’amica che si era recata a casa sua per avere conforto in un brutto momento. A quanto pare però, nessuno avrebbe creduto alla sua versione dei fatti, perché non spiegava il gesto di attaccare il telefono con tanta fretta.

Maurizio decide di chiudere con Gemma

Sempre secondo le anticipazioni, Maurizio si sarebbe rifiutato di trascorrere Capodanno con Gemma. La sera della vigilia, Guerci avrebbe addirittura espresso l’intenzione di chiudere la frequentazione con la dama del Trono Over, rifiutandosi di avere un confronto con lei che al contrario si sarebbe detta disponibile a raggiungerlo. In studio, Maurizio avrebbe ribadito la ferma intenzione di mettere fine alla frequentazione con Gemma Galgani. E pensare che di lei diceva:

“Ho trovato l’amore. Questo mi rende felice. Dalla prima puntata in cui sono arrivato in studio, è bastato uno sguardo con Gemma per rimanerne colpito. Queste sono cose che non si programmano, arrivano per caso e credetemi sono momenti meravigliosi”.

Per conoscere i dettagli esatti di quanto accaduto, occorrerà attendere la messa in onda della puntata di Uomini e Donne.