Martedì 19 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie al sito IlVicoloDelleNews è possibile conoscere alcuni dettagli in più. Secondo le anticipazioni diffuse dal sito, si è parlato a lungo di Gemma Galgani e di Maurizio Guerci. Ricordiamo che l'uomo, che aveva decantato un sincero interesse per la dama del Trono Over, poi ha troncato la frequentazione durante le feste natalizie da poco trascorse. Vediamo cosa è successo nell'ultima registrazione.

Gemma sostiene di sapere perché Maurizio l'ha lasciata

in foto: Maurizio Guerci nello studio di Uomini e Donne

Il sito IlVicoloDelleNews ha fatto sapere che, in occasione del suo compleanno, la dama del Trono Over avrebbe ricevuto dei fiori sia da parte di Maurizio Guerci, sia da parte del suo nuovo corteggiatore. Anche lui di nome fa Maurizio. Inoltre, persino l'opinionista Tina Cipollari non si sarebbe presentata a mani vuote. Il frizzante volto del programma pomeridiano di Maria De Filippi avrebbe donato a Gemma, una torta decorata con tre mummie. Gemma Galgani avrebbe fatto sapere di avere scoperto il motivo per cui Maurizio Guerci ha deciso di lasciarla. A suo dire, avrebbe ricevuto delle segnalazioni che dimostrerebbero che nella vita dell'uomo ci sarebbe un'altra donna. Galgani avrebbe promesso di tirare fuori le prove non appena possibile. Insomma, Gemma perdona ma non dimentica.

Gli sviluppi sentimentali di Gemma Galgani

in foto: Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne

Sempre secondo le anticipazioni, per Gemma Galgani sarebbe arrivato un nuovo corteggiatore. Ironia della sorte, anche lui si chiamerebbe Maurizio. La dama avrebbe deciso di dargli una possibilità, dopo avere ascoltato una poesia da lui letta. Al contrario, si sarebbe detta pronta a rinunciare alla frequentazione con Gianluca. L'uomo, a suo dire, l'avrebbe accusata neanche tanto velatamente di puntare di proposito su relazioni con uomini non adatti a lei, per poi continuare a collezionare delusioni amorose e restare ben salda nel programma.