Puntata piuttosto ricca di colpi di scena quella di Uomini e Donne, in onda lunedì 18 gennaio 2021. Protagonista del primo blocco della trasmissione è Gemma che aggiorna i presenti sul suo rapporto con Maurizio Guerci. Purtroppo con il cavaliere la storia non è andata a buon fine, come racconta la dama visibilmente dispiaciuta, mentre combatte con le continue invettive di Tina Cipollari che con il suo modo di fare pungente e sarcastico cerca, comunque, di far aprire gli occhi alla regina del Trono Over.

Il racconto di Gemma

Sebbene la conoscenza tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci sembrasse andare a gonfie vele, tra baci, notti di passione e scambi di sentimenti e riflessioni, qualcosa deve aver turbato la loro frequentazione. La dama torinese, infatti, ha raccontato in studio tra le lacrime di aver trascorso l'ultimo dell'anno da sola e di aver avuto una discussione telefonica con il suo pretendente:

È stata una cosa insolita, è successo che quando è finita la puntata io ho raggiunto telefonicamente Maurizio e mi ha detto che stava andando in albergo, mentre invece eravamo rimasti che ci saremmo parlati, come era stato detto. Poi durante la telefonata ad un certo punto lui si è alterato, in maniera anche sconsiderata, ho conosciuto una parte di Maurizio che non conoscevo e mi ha ammesso quello che avevo previsto e cioè che il giorno in cui aveva staccato il telefono era con una donna.

La decisione di Maurizio Guerci

Il racconto continua con Gemma piuttosto turbata dal comportamento di una persona che aveva dichiarato addirittura di aver trovato l'amore e che, invece, ha assunto un atteggiamento che rivela tutt'altro:

Gli ho chiesto perché aveva staccato il telefono e lui ha detto che lei era più importante di me in quel momento. Lui poi si è arrabbiato, si è alterato. Nell'intervista a Novella 2000 lui ha detto di aver trovato l'amore, ma sa cos'è l'amore? Lui mi ha detto ad un certo punto della telefonata "è chiuso, è chiusa con te". Io sono ingenua nel mettere sentimenti nelle persone che non sono sincere nei sentimenti. Ho scritto a Maurizio dopo quelle dichiarazioni, non si dicono quelle parole se poi non corrispondono. Gli ho detto che sarei andata da lui, mi ha chiesto perché e poi non l'ho sentito più.

Lo scontro tra Maurizio e Tina

Dopo aver lasciato spazio a Gemma, entra Maurizio in studio dando inizio ad un confronto. Il cavaliere inizia a precisare che alcune cose erano state raccontate in maniera inesatta, ma Tina Cipollari con la sua verve cerca di incastrare il cinquantenne contestando ogni sua dichiarazione: