Mercoledì 13 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Grazie al sito IlVicoloDelleNews, è possibile apprendere qualche anticipazione su come si è svolta la puntata. Ovviamente si è tornati a parlare di Gemma Galgani e Maurizio Guerci. Ricordiamo che proprio quando la relazione aveva cominciato a ingranare, l'uomo ha pensato bene di sparire quasi del tutto durante le feste di Natale. Una volta in studio, ha comunicato di non voler più frequentare la dama. Insomma, Maurizio Guerci ha lasciato Gemma Galgani. Ecco cosa è successo dopo.

Maurizio Guerci non cambia idea su Gemma Galgani

Secondo quanto riporta il sito IlVicoloDelleNews, nella puntata di Uomini e Donne registrata il 13 gennaio, Gemma Galgani avrebbe sperato nel ritorno di fiamma con Maurizio. A suo dire, Guerci – dopo la precedente registrazione – si sarebbe avvicinato a lei per darle conforto. Così, la dama avrebbe avuto l'impressione di rivedere lo stesso interesse che Maurizio diceva di provare per lei fino a qualche tempo fa. L'uomo, purtroppo, l'avrebbe gelata. In studio, avrebbe chiarito di essersi preso la briga di confortarla solo in nome di quello che hanno condiviso. Avrebbe precisato, dunque, di non essere affatto intenzionato a tornare con lei.

Gemma Galgani prova a voltare pagina

Gemma Galgani si sarebbe detta convinta che il repentino cambio di rotta di Maurizio Guerci sarebbe scaturito da influenze esterne, che avrebbero puntato il dito soprattutto sulla loro differenza d'età. Mentre l'uomo avrebbe negato questa eventualità, Tina Cipollari avrebbe invitato Gemma a smetterla di portarla tanto per le lunghe ogni volta che un uomo decide di chiudere con lei. La dama del Trono Over, infine, avrebbe provato a voltare pagina lasciando il numero ad altri due uomini, il primo anche lui di nome Maurizio e poi a Gianluca, che dovrebbe avere intorno ai quarant'anni.