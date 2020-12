Tra i programmi di stasera venerdì 18 dicembre c'è la semifinale di The Voice Senior su Rai Uno. Continua la messa in onda del nuovo format musicale condotto da Antonella Clerici che coinvolge gli over 60.

La giuria a cui tocca valutare le performance canore è composta da Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Al Bano e Jasmine Carrisi e Clementino.

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno la rubrica "Il futuro del cibo" su Rai Due, il reality show "Grande Fratello Vip" su Canale 5 e il programma di approfondimento "Freedom: oltre il confine" su Italia Uno.

Tra i film di stasera 18 dicembre 2020 segnaliamo la commedia divertente "Qualunquemente" su Rai Tre e il film drammatico "Blood father" su Rete Quattro.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: The Voice Senior (Talent show)

The Voice Senior (Talent show) 00:10: Tv7 (Programma di informazione)

Tv7 (Programma di informazione) o1:15: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 01:45: Che tempo che fa (Programma di informazione)

Rai Due

21:20: Il futuro del cibo (Rubrica)

Il futuro del cibo (Rubrica) 23:30: Una pezza di Lundini (Programma satirico)

Una pezza di Lundini (Programma satirico) 23:55: O anche no (Rubrica)

O anche no (Rubrica) 00:25: NCIS New Orleans (Serie tv)

Rai Tre

21:20: Qualunquemente (Film commmedia)

Qualunquemente (Film commmedia) 23:05: Blob (Rubrica)

Blob (Rubrica) 00:00: Tg 3 Linea Notte (Programma di approfondimento)

Tg 3 Linea Notte (Programma di approfondimento) 01:00: Meteo 3 (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Blood father (Film drammatico)

Blood father (Film drammatico) 23:13: Rischio totale (Film d'azione)

Rischio totale (Film d'azione) 01:10: Modamania (Rubrica)

Modamania (Rubrica) 01:45: TG4 – Ultima ora (Programma di informazione)

Canale 5

21:20: Grande Fratello Vip (Reality show)

Grande Fratello Vip (Reality show) 01:05: Tg5 (Programma di informazione)

Tg5 (Programma di informazione) 01:34: Meteo.it (Programma di informazione)

Meteo.it (Programma di informazione) 01:35: Striscia la notizia (Programma di inchiesta)

Italia Uno

21:20: Freedom: oltre il confine (Programma di approfondimento)

Freedom: oltre il confine (Programma di approfondimento) 00:30: Le mummie parlanti (Documentario)

Le mummie parlanti (Documentario) 01:20: I Griffin (Sit-com animata)

I Griffin (Sit-com animata) 01:45: I Griffin (Sit-com animata)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Belive – Il sogno si avvera (Film commedia)

Belive – Il sogno si avvera (Film commedia) 22:55: Codice Unlocked (Film d'azione)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Il mio nome è Thomas (Film drammatico)



23:00: Chasing Mavericks (Film drammatico)

Rai Premium

21:20: Mai scherzare con le stelle! (Film commedia)

23:10: Non è mai troppo tardi (Film commedia)

Rai Storia

21:10: 1940: Italia in guerra (Documentario)

23:15: Speciali storia (Documentario)

La5

21:10: Il regalo più bello (Film commedia)

23:05: Something New (Film commedia)

La7

21:15: Propaganda Live (Programma di approfondimento)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: The Good Wife (Serie tv)

22:20: The Good Wife (Serie tv)

TV8

21:30: L'ottava nota (Film commedia)



23:30: Lo Hobbit. La battaglia delle cinque armate (Film fantastico)

Real Time

21:25: Junior Bake off Italia (Programma di cucina)

23:40: Dr. Pimple Popper (Docureality)

Cielo

21:15: Bella del Signore (Film erotico)

23:25: Io, Anders e altre 23 donne (Film commedia)

Nove

21:25: I migliori fratelli di Crozza (Programma satirico)

22:45: La confessione (Rubrica)

Paramount

21:10: Stuart Little – Un topolino in gabbia (Film animato)

22:45: Stuart Little 2 (Film animato)

Iris

21:14: Un mondo perfetto (Film commedia)

23:58: Gran Torino (Film drammatico)

Dmax

21:35: Ingegneria fuori controllo (Documentario)

23:25: Uomini di pietra (Documentario)

Focus

21:15: Il favoloso mondo della fisica (Documentario)

23:55: La chimica che non ti aspetti (Documentario)

Top Crime

21:10: Chicago PD – "Viaggio fatale" (Serie tv)

21:55: Chicago PD – "New York – Chicago" (Serie tv)