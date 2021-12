The Voice Senior ancora davanti al Gf Vip: Signorini non riesce a superare Clerici The Voice Senior su Rai1 e il Grande Fratello Vip su Canale 5 non si muovono molto dai risultati della settimana scorsa con Clerici che supera ancora Signorini.

Nella sfida del venerdì sera tra The Voice Senior su Rai1 e il Grande Fratello Vip su Canale 5 è ancora il programma condotto da Antonella Clerici ad avere la meglio, con entrambe le trasmissioni che mantengono stabili i risultati della settimana scorsa, quando il programma che vede tra i giudici Gigi D'Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti aveva avuto la meglio. The Voice Senior è alla seconda puntata con una nuova sessione di blind auditions in cui i concorrenti hanno cantato con i giudici girati di spalle che dovevano fidarsi del proprio istinto e della voce dei e delle cantanti senior che aspirano a continuare il percorso e che ha visto tra i prescelti anche Fabrizio Pausini, il padre di Laura.

Il GF Vip stabile dietro a The Voice Senior

Il programma condotto da Clerici ha conquistato 3.568.000 spettatori pari al 18.5% di share (la settimana scorsa aveva raggiunto 3.645.000 di spettatori pari al 18.6% di share), più del Grande Fratello Vip che ha vissuto un'altra serata di dichiarazioni, ammissioni, litigi, sorprese, che hanno portato il programma condotto da Alfonso Signorini a conquistare 2.945.000 di spettatori con uno share del 19.1%. Anche questa settimana il GF Vip non è riuscito a superare la soglia dei 3 milioni nella sfida diretta, mantenendosi stabile sui risultati di sette giorni prima quando aveva chiuso con 2.915.000 spettatori pari al 19.3% di share (ma nella puntata del lunedì era arrivato a 3.266.000 di spettatori e il 21.48% di share).

Il resto della programmazione

Per quanto riguarda il resto della programmazione su Rai2 The Good Doctor 4 ha chiuso con 1.222.000 di spettatori e il 5.1% di share e The Resident 3 con 907.000 di spettatori e il 4.2% di share. Su Italia1 Le Iene Show ha totalizzato 1.078.000 di spettatori e il 6.5% di share, su Rai3 Afghanistan: 20 anni dopo è raccolto 666.000 spettatori pari al 3% di share mentre Quarto Grado su rete 4 ha interessato 873.000 spettatori col 5% di share. Su La7 Propaganda Live è stato visto da 763.000 spettatori con il 4.5% di share, su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha raccolto 215.000 spettatori con l'1% di share e infine sul Nove Fratelli di Crozza ha ottenuto un buon 1.231.000 di spettatori pari al 5.4%.