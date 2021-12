Il padre di Laura Pausini a The Voice Senior: “Ho dedicato tutta la vita alla musica” Fabrizio Pausini è uno dei concorrenti della seconda edizione di The Voice Senior, che continua a puntare sui “padri di” dopo la partecipazione del papà di Giorgia lo scorso anno.

A cura di Andrea Parrella

The Voice Senior continua a seguire il filone dei padri di. Dopo la partecipazione del padre di Giorgia nella prima edizione, in questa seconda edizione partecipa Fabrizio Pausini, padre della cantante che negli anni ha avuto un successo di livello planetario, arrivando a vincere anche un Golden Globe e sfiorando l'Oscar alcuni mesi fa.

Fabrizio Pausini a The Voice Senior

Fabrizio Pausini si presenta nella seconda puntata di The Voice, mascherando inizialmente il rapporto di parentela con sua figlia e ripercorrendo tutta la sua carriera da musicista: "Ho passato tutta la mia vita nella musica e ho girato in tutto il mondo. L'anno scorso con la prima edizione i miei nipoti si divertivano da matti e quindi quest'anno mi hanno convinto".

Il commento di Laura Pausini: "Siamo tutti con te"

È solo Antonella Clerici a menzionare Laura Pausini, dicendo che lei lo definisce un matto: "Un po' lo sono, nel senso che mi piace scherzare e mi ritengo una persona di spirito". Arriva quindi il momento dell'esibizione sul palco di Fabrizio Pausini, che esegue un pezzo di Aznavour rivisitato da Sergio Bardotti, conquistando tutti e quattro i giudici, che naturalmente non sanno davanti a chi si trovano. Capiscono si tratti del padre di Laura Pausini solo quando lui si presenta e pronuncia il suo cognome. In diretta è arrivato anche il commento in diretta di Laura Pausini via Twitter: "Siamo tutti con te".

Leggi anche Chi sono i giudici di The Voice Senior 2021: i nomi dei 4 coach del talent show di Rai1

La scelta di Gigi D'Alessio come coach

È Clementino a dedurre e identificarlo, ma poi nessuno indugia sulla sua parentela, concentrandosi invece sul suo percorso: "Io sono cantante e bassista, diplomato in fisarmonica", racconta Fabrizio Pausini, spiegando come abbia passato una vita intera nella musica. Arriva quindi il momento della scelta del coach e dopo qualche tentennamento la decisione verte su Gigi D'Alessio: "Per il genere musicale che faccio sono certo che farai un ottimo lavoro".