Ascolti tv 10 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Senior e Grande Fratello Vip Nella gara dell’auditel, The Voice Senior ha vinto con 3.630.000 spettatori pari al 18.4% di share, mentre il Grande Fratello Vip ha chiuso con 2.979.000 spettatori con uno share del 19.2%.

A cura di Redazione Spettacolo

Nella gara degli ascolti tv di venerdì 10 dicembre, ha vinto a man bassa il The Voice Senior di Antonella Clerici con 3.630.000 spettatori pari al 18.4% di share, conquistando così il podio della prima serata su Rai1. Su Canale 5 invece il Grande Fratello Vip ha chiuso con 2.979.000 spettatori con uno share del 19.2%. Proposte molto diverse tra loro, eppure intenzionate ogni venerdì a conquistare la classifica dell'auditel. E se la conduttrice di The Voice Senior è già una regina dell'auditel con il suo programma mattutino È sempre mezzogiorno, Alfonso Signorini deve gestire una patata bollente tra le mani, avendo due appuntamenti a settimana per una messa in onda di circa quattro ore.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Le altre reti generaliste hanno proposto altri programmi tv e vediamo nel dettaglio gli ascolti. Su Rai2 The Good Doctor 4 ha totalizzato 1.153.000 spettatori per uno share complessivo del 4.8% e The Resident 3 875.000 spettatori per il 4.4%. Su Italia1 lo speciale Le Iene Show – Scandalo nell'antimafia ha chiuso la sua prima serata con 1.049.000 spettatori pari al 6.2%. Su Rai3 il documentario Black Mafia sulla mafia nigeriana in Italia è stato visto da 414.000 spettatori per uno share dell'1.9%. Su Rete4 la consueta puntata del venerdì sera di Quarto Grado ha chiuso con 991.000 spettatori per uno share del 5.6%. Spazio poi alla cultura e alla satira in prime time con i due programmi di punta di La7 e NOVE: Propaganda Live ha totalizzato 759.000 spettatori con il 4.4%, beneficiando anche della presenza del super ospite Marco Mengoni, mentre l’ultima puntata di Fratelli di Crozza ha ricevuto l'attenzione di 1.251.000 spettatori pari al 5.4%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ha segnato 204.000 spettatori per l'1% di share.