The Voice Senior e GF Vip, testa a testa negli ascolti tra Clerici e Signorini Il talent di Rai1 parte da 3.645.000 spettatori pari al 18.6% di share. Il GF Vip dura 100 minuti in più e risponde con 2.915.000 spettatori pari al 19.3% di share.

A cura di Andrea Parrella

La serata del venerdì accoglie l'arrivo di The Voice Senior, che rimpiazza il Tale e Quale Show di grande successo condotto da Carlo Conti quest'anno. Il talent show di Rai1 condotto da Antonella Clerici conferma i buoni risultati della scorsa edizione, partendo da 3.645.000 spettatori pari al 18.6% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip, si chiude quasi 100 minuti più tardi e riesce a contrastare la concorrenza con 2.915.000 spettatori pari al 19.3% di share. La sfida tra le due reti ammiraglie si fa quindi più accesa e sarà curioso capire come proseguirà lo scontro tra il GF Vip e The Voice Senior, che andrà in onda fino a gennaio per un totale di otto puntate complessive.

Rai2 fa meglio de Le Iene con le serie Tv

Gli ascolti di venerdì 26 novembre proseguono con Rai2 che ha mandato in onda un nuovo episodio di The Good Doctor interessando 1.141.000 spettatori pari al 4.8% di share, mentre The Resident 789.000 (4%). Su Italia 1 Le Iene Showin leggera sofferenza catturano l’attenzione di 1.007.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 va invece in onda Afghanistan: 20 Anni Dopo, un racconto che ha raccolto davanti al video 682.000 spettatori pari ad uno share del 3.2%. Su Rete4 è andata in onda una nuova puntata di Quarto Grado che ha totalizzato un ascolto medio di 905.000 spettatori con il 5.2% di share.

La nuova puntata di Fratelli di Crozza al 5.1% di share

Su La7 è andato invece in onda Propaganda Live che ha registrato 792.000 spettatori totalizzando uno share del 4.7%. TV8 ha invece proposto una nuova puntata di Petra, la serie Tv con protagonista Paola Cortellesi, che ha segnato l’1.7% di share con 298.000 spettatori. Sul Nove è andata in onda una nuova puntata di Fratelli di Crozza che è riuscita a catturare l’attenzione di 1.169.000 spettatori, corrispondenti al 5.1% di share.