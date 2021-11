Perché Al Bano non è più a The Voice Senior e al suo posto c’è Orietta Berti Lo scorso luglio Al Bano spiegò in un’intervista il perché del suo allontanamento da The Voice Senior, programma nel quale ha ricoperto il ruolo di coach insieme alla figlia Jasmine: al suo posto oggi Orietta Berti.

Questo è il venerdì che dà il via alla nuova edizione di The Voice Senior, il talent show che premia le più belle voci over 60 d'Italia. In otto puntate persone adulte tra i 60 e gli 88 anni saliranno sul palco del programma condotto da Antonella Clerici per esibirsi e provare a conquistare i giudici e la vittoria finale. Per le nuove serate sono stati confermati tre giudici visti sulle sedie rosse lo scorso anno: si tratta di Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Bertè. La new entry è Orietta Berti, la celebre cantante pronta ad iniziare una nuova avventura dopo i successi musicali degli ultimi mesi. Ha preso il posto di Al Bano e Jasmine Carrisi i quali non sono stati affatto contenti di lasciare il programma.

Al Bano voleva continuare l'esperienza a The Voice Senior

Lo scorso luglio Al Bano ha appreso che non avrebbe più fatto parte del cast di The Voice Senior insieme alla figlia Jasmine Carrisi. Il talent show di Rai Uno ha scelto Orietta Berti al posto loro che hanno figurato nella scorsa edizione come unico coach.

Il cantante di Cellino San Marco svelò ai microfoni del settimanale Nuovo Tv che gli avrebbe fatto piacere continuare l'esperienza nel programma di Antonella Clerici e che non era a conoscenza dei motivi per i quali avrebbero deciso di sostituirlo.

Avrei voluto ripetere l’esperienza con Antonella Clerici e tutto il team dei giurati, perché è stata molto interessante e divertente. Ma se la direzione ha deciso così, io non posso dire nulla. Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia

Anche Jasmine Carrisi rimase dispiaciuta per il mancato rinnovo: per lei si è trattato di una sorta di debutto televisivo ed avrebbe avuto piacere a ritornare nel programma, stando alle parole del padre.

Orietta Berti a The Voice Senior

Per Orietta Berti il 2021 è stato senza dubbio un anno d'oro, ricco di successi e traguardi. Dopo il tormentone estivo ‘Mille' con Fedez e Achille Lauro, entra a far parte del cast di The Voice Senior in qualità di giudice, affiancata dai colleghi Gigi D'Alessio, Clementino e Loredana Bertè. In un'intervista a Il Giornale ha raccontato che spera di ascoltare sul palco del talent diverse qualità vocali, una melodica, una lirica, una graffiata. "Vorrei avere una squadra di tante voci" è l'augurio che la celebre cantante si fa prima di iniziare la sua nuova avventura.