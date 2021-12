A The Voice Senior la storia di Stefania: “Per 45 anni travestita da Stefano, poi ho detto basta” Per 45 anni impiegato in banca, Stefania ha deciso di fare la transizione liberandosi da un fardello di cui spesso si è affrancata grazie alla musica: “Cantare non mi faceva pensare a quello che non ero e che avrei voluto essere”.

A cura di Andrea Parrella

La scelta precisa di The Voice Senior, sin dal principio, non è stata solo quella di parlare di musica, ma soprattutto delle storie che la musica ha contribuito a generare. Come quella di Stefania, 65 anni, che racconta in prima serata su Rai1 il suo percorso di transizione. Prima era Stefano, lo è stata per 45 anni, impiegato di banca: "Ho provato a sfuggire dal mio destino per molti anni, la mattina mi alzavo, mi vestivo da Stefano e andavo fuori. Travestito ero allora", racconta nel video di presentazione che precede la sua esibizione, facendo riferimento al ruolo "liberatorio" che ha avuto per lei il canto:

Cantare non mi faceva pensare a quello che non ero e che avrei voluto essere.

"Non sentivo un rifiuto del mio corpo, ma la voglia di essere una donna", spiega Stefania, spiegando di essere arrivata alla decisione di assecondare il suo sentire: "Ho dovuto per forza fare la transizione".

Quindi arriva il momento dell'esibizione sul palco, Stefania esegue Sally di Vasco Rossi e i giudici inizialmente sono interdetti sulla sua voce: "Non è di una donna", dice Clementino, mentre D'Alessio va in direzione contraria. Alla fine tutti e quattro i giudici si girano, ma Stefania non racconta subito la sua storia, fino a quando Clementino non le chiede chiaramente di farlo (a dimostrazione di un valore simbolico e non casuale che si voleva attribuire alla storia stessa). Quindi lei con difficoltà ha sintetizzato la sua vicenda con una battuta:

Leggi anche Chi sono i giudici di The Voice Senior 2021: i nomi dei 4 coach del talent show di Rai1

Dopo 45 anni Stefania è rinata da una troupe di chirurghi, quindi sono maggiorenne, non ho dovuto chiedere il permesso a mia madre per venire.

A quel punto non le è rimasto che scegliere la squadra con cui gareggiare e la decisione è andata su Loredana Bertè: "La mia anima rock non può scegliere diversamente".