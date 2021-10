Teo Mammucari prende a calci nei testicoli un concorrente di Tu sì que vales e Rudy Zerbi lo tasta A Tu sì que vales, Teo Mammucari ha preso a calci nei testicoli un concorrente. Kirby Roy, un maestro di jujitsu, intendeva dimostrare di essere in grado di incassare colpi anche nelle parti più delicate del suo corpo. Rudy Zerbi, diffidente come sempre, ha voluto “toccare con mano” e verificare che non indossasse una conchiglia.

A cura di Daniela Seclì

La puntata di Tu sì que vales, trasmessa sabato 16 ottobre, ha visto andare in scena un numero decisamente singolare. Il concorrente Kirby Roy, 67 anni originario della Louisiana, è un maestro di jujitsu. Si è presentato in studio per mostrare la sua abilità nell'incassare i colpi in parti delicate del corpo: lo stomaco, il collo e i testicoli. Lo hanno raggiunto in studio, tre suoi collaboratori.

Pugni e calci nei testicoli

Quando il numero ha avuto inizio, i giudici Teo Mammucari, Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi sono rimasti subito a bocca aperta. Kirby Roy, infatti, si è fatto sferrare un pugno sul petto ed è rimasto impassibile. Poi altri due, mentre Belén Rodriguez si voltava dall'altra parte per non assistere alla scena. Poi, è stato colpito due volte al collo. Infine, un calcio nei testicoli. Maria De Filippi è rimasta senza fiato. Kirby Roy, a scanso di equivoci, ha precisato: "Voglio dire che tutti questi colpi sono veri". Poi ha chiesto a uno dei giudici di colpirlo. A farlo è stato Teo Mammucari.

Rudy Zerbi controlla che il concorrente non abbia una conchiglia

Maria De Filippi non è apparsa troppo convinta di ciò che Teo Mammucari stava per fare: "Con le scarpe no, dai" e infatti, il giudice le ha tolte. Gerry Scotti, invece, ha incitato il "collega" a soddisfare la richiesta del concorrente. Rudy Zerbi si è offerto di verificare se Kirby Roy indossasse una conchiglia o una protezione. Ma Maria De Filippi lo ha bloccato con un secco: "No, proprio no". Il maestro di jujitsu, tuttavia, si è detto disponibile a dimostrare che il numero era eseguito senza trucco e senza inganno.

Rudy ha verificato, toccando l'inguine dell'uomo, poi ha commentato: "Tutto sotto controllo". Pronta la reazione di Mammucari: "Tutto questo giro per toccare le pal** al maestro" e Gerry Scotti: "Lui è un noto maniaco sessuale". Teo Mammucari, dopo essersi sincerato che il maestro non avrebbe avuto una reazione aggressiva al suo calcio, ha fatto ciò che gli è stato richiesto: "Gliel'ho dato forte, non mi è mai successo nella vita". Lecito il dubbio di Belén Rodriguez: "Ma non incide sulla fertilità? Ha dei figli". Il maestro ne ha 5.