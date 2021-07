Per chi non vuole rinunciare a una bella dose di trash televisivo nemmeno nei mesi estivi, ecco tornare il consueto appuntamento con Temptation Island. La prima puntata, con la conduzione di Filippo Bisciglia e la presentazione delle sei coppie protagoniste, ha aperto la nuova edizione con il botto, tra gelosie immotivate, tradimenti rinfacciati, mobilia presa di mira nei momenti di rabbia e l'immancabile corredo di canzoni perfette per fotografare i sentimenti dei protagonisti. Ecco i cinque momenti topici del primo episodio in onda mercoledì 30 giugno.

Tommaso non vuole che Valentina porti il bikini

Protagonista assoluto è Tommaso, il riccio 21enne fidanzato con Valentina, 40 anni. La differenza d'età non è un problema per i due, se non fosse che l'insicurezza di lui dovuta alla giovane età lo ha portato a sviluppare una gelosia patologica. "Ricordati di coprirti il corpo, metti sempre il prendisole. Il tuo corpo è sacro", le raccomanda lui prima di separarsi, invitandola ad abbassare l'abitino troppo corto. Ovviamente lei si mette in bikini al giorno 1, scoprendo così che al mare si va con il costume in effetti, e lui resta sconvolto. Rimane ancora più scioccato quando la vede giocare e scherzare con i tentatori, benché Valentina non abbia fatto nulla di davvero inopportuno.

Ste disperato prende a pugni il pouf

Inspiegabilmente, i protagonisti di Temptation decidono di dire pubblicamente nel programma cose che non hanno osato spiegare in privato nel salotto di casa. Così, Ste scopre che Claudia non è più sicura di volerlo sposare, perché dopo l'anno di pandemia non è più felice con lui. Da notare che le nozze, rimandate dal 2020, sono programmate per il 7 agosto. Lui non si dà pace per le dichiarazioni di lei, prende a pugni un pouf e si inginocchia a mani giunte: "Dammi la forza di resistere".

Le tentatrici prendono in giro Alessandro, che pensa solo a mangiare e ad allenarsi

Jessica si lamenta perché Alessandro è diventato un ragazzo noioso e senza voglia di divertirsi. In effetti, all'Is Morus Relais, il ragazzo sembra avere due soli interessi: la dieta ferrea, per cui richiede costantemente pasti personalizzati, e gli allenamenti. Tanto che dopo il primo falò, in cui non ha visto alcun video della fidanzata, il suo primo pensiero non è lei ma lo yogurt greco. Caso più unico che raro, le tentatrici si coalizzano a distanza con Jessica, dandole ragione: "In tutto questo non ha neanche l'addome scolpito".

Guerra a distanza tra Manuela e Stefano

Le tensioni maggiori sono senza dubbio quelle tra Manuela e Stefano. Lei ha scoperto i tradimenti di lui e, pur avendolo perdonato, non riesce a dimenticare. Temptation è letteralmente la loro ultima spiaggia. Peccato che nella prima puntata se ne dicano di tutti i colori, visionando i rispettivi video. Lei lo accusa di non saper far nulla in casa a parte i rutti a tavola, lui sostiene che di avergli insegnato tutto della vita. Manuela si avvicina al single Luciano, lui non trattiene sguardi vogliosi alle procaci tentatrici. "Filippo, parla tu che io non ho parole ma solo parolacce", detto da lei, è già la frase dell'estate.

Il colpo di scena finale su Tommaso e Valentina

Tra le genialità di Temptation, oltre alla già citata colonna sonora che mescola musiche tensive ai Pooh e ci regala Adesso tu quando portano lo yogurt ad Alessandro, ci sono anche i cliffhanger finali. Filippo Bisciglia comunica a Valentina che sono arrivate immagini di Tommaso troppo importanti per aspettare il prossimo falò. Lei è visibilmente preoccupata: cosa ci sarà in quel video? Lo scopriremo nella seconda puntata, in onda lunedì 5 luglio (e non mercoledì).