La serata del venerdì sera è stata vinta da Tale e Quale Show, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti che ha ancora una volta la meglio sul Grande Fratello Vip, quello di punta di Canale 5. La trasmissione di Rai1 infatti ha sfiorato i 4 milioni con un milione in più del diretto concorrente, nella serata che ha visto vincere ancora una volta Pago, nella gara di imitazioni che ormai da anni accompagna gli spettatori della rete ammiraglia. Il programma di Conti, ormai rodatissimo, ha chiuso con una media di 3.883.000 spettatori pari al 18.9% di share che mantiene stabile i risultati della scorsa settimana, quando chiuse con 3.782.000 spettatori pari al 18.42% di share.

Il risultato del Grande Fratello Vip

Su Canale 5 invece, è andata in onda un'altra puntata del reality condotto da Alfonso Signorini, che potrebbe essere prolungato di altri due mesi, stando ad alcune indiscrezioni, per proteggersi da un altro lockdown. Il programma, che ha visto Myriam Catania, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando finire in nomination ha totalizzato una media di 2.754.000 spettatori pari al 16.5% di share, inferiore ai 3.037.000 spettatori e al 18.17% di share della scorsa settimana.

Il resto della programmazione tv

Per quanto riguarda il resto della programmazione tv, su Rai2 NCIS ha chiuso con una media di 1.414.000 spettatori pari al 5.6% di share e The Rookie con 1.076.000 e il 4.8% di share mentre su Italia 1 il film "Freedom – Oltre il Confine" ha totalizzato una media di 843.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rai3 il programma "Le Ragazze" ha registrato una media di 836.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%, Quarto Grado su Rete4 ha tenuti incollati allo schermo 1.141.000 spettatori con il 6.5% di share, mentre su La7 Propaganda Live ha raccolto davanti al video 886.000 spettatori con uno share del 5%. Su TV8 X Factor ha segnato il 3.5% con 749.000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha totalizzato 1.252.000 spettatori con il 5.3% di share.