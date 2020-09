Agli ascolti tv di venerdì 18 settembre 2020 vince la prima puntata di Tale e Quale show condotto da Carlo Conti. Pago sale sul podio della classifica con la sua imitazione di Gabbani in Viceversa e rompe con il gossip. Si difende il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che, nonostante la dura concorrenza, chiude con quasi il 15% di share.

Gli ascolti di Tale e Quale e Gf Vip

Nel dettaglio, Tale e Quale show 2020 ha totalizzato 3.524.000 spettatori pari al 18.9% di share mentre il GF Vip 2020 ben 2.440.000 spettatori pari al 14.8% di share. Il primo, sulla rete ammiraglia, ha puntato su forti esibizioni e su un cast decisamente più social, il secondo, su canale 5, ha virato la seconda puntata sull'ingresso di Elisabetta Gregoraci e sulle perle della contessa Patrizia De Blanck (qui i 5 momenti imperdibili).

La classifica della prima puntata di Tale e Quale 2020

La classifica della prima puntata di Tale e Quale show 2020 parla chiaro: sul podio l'ex cantante di Amici di nome Virginio, con la sua esibizione in Can't stop the feeling nei panni di Justin Timberlake, Pago come Gabbani in Viceversa e terza Giulia Sol come Giorgia in Come saprei. Qui la classifica completa:

1. Virginio come Justin Timberlake in Can't stop the feeling – 55 punti

2. Pago come Gabbani in Viceversa – 52 punti

3. Giulia Sol come Giorgia in Come saprei – 41 punti

4. Francesca Manzini come Noemi in Sono solo parole

5. (ex equo) Luca Ward come Zucchero in Senza una donna e Carolina Rey come Elettra Lamborghini in Musica, 37 punti

6. Barbara Cola come Iva Zanicchi in Come ti vorrei, 33 punti

7. Sergio Muniz come i Rolling Stones in Satisfaction, 26 punti

8. Carmen Russo come Stefania Rotolo in Cocktail d'amore, 23 punti

9. Francesco Paolantoni come James Brown, 21 punti

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 NCIS ha chiuso con 1.203.000 spettatori pari al 5.4% di share e The Rookie invece con 1.006.000 per il 4.9%. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha totalizzato 824.000 spettatori con il 4.7% di share. Su Rai3 il film Beata Ignoranza ha raccolto l'attenzione di 884.000 spettatori pari ad uno share del 4.1%. Su Rete4 Quarto Grado ha chiuso la prima serata con 999.000 spettatori con il 6.2% di share. Su La7 Propaganda Live di Diego Bianchi in arte Zoro ha totalizzato 766.000 spettatori con uno share del 4.7%. Su TV8 la replica in chiaro della prima puntata di X Factor ha totalizzato 538.000 spettatori con il 2,8% di share mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha trionfato con 1.088.000 spettatori per il 5.1% di share.