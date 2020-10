Vince la prima serata di venerdì 2 ottobre 2020 Tale e Quale Show su Rai1, che ha conquistato 3.782.191 spettatori pari al 18.42% di share. Si difende più che bene e rimonta il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che ha raccolto davanti al video 3.036.504 spettatori pari al 18.17% di share. La classifica finale di Tale e Quale show ha visto primeggiare tra tutte le esibizioni quella di Pago nei panni di Federico Moro, seguito al secondo posto da Barbara Cola come Adele, dopo che quest'ultima aveva vinto la precedente puntata dello show. Attualmente, invece, i nominati al Gf Vip 2020 sono: Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta, Adua Del Vesco e Franceska Pepe. I due programmi continuano a contendersi lo scettro del prime time giocandosi le loro carte migliori e Carlo Conti ha schierato in campo anche un quarto giurato, Ubaldo Pantani. Due contenitori molto diversi, eppure seguiti con la stessa costanza nel corso delle settimane, anche se per il reality show di Canale5 è stata senza dubbio una crescita diesel, un rodaggio necessario per spostare l'asticella dello share oltre il 18% e riuscire così a tenere testa all'agguerrita squadra della rete ammiraglia.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Rai2 con NCIS ha totalizzato 1.514.515 spettatori pari al 6.15% di share mentre la rete giovane del Biscione Italia 1 con Freedom – Oltre il Confine ha chiuso la sua prima serata con 810.812 spettatori per il 4.30% di share. Su Rai3 Le Ragazze ha totalizzato 846.598 spettatori pari ad uno share del 3.79% e su Rete4 Quarto Grado con lo speciale Vannini ha raggiunto una media di 1.083.947 spettatori con il 6.02% di share. La squadra di Zoro su La7 con Propaganda Live ha registrato 771.917 spettatori con uno share del 4.26% mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha chiuso con 1.080.159 spettatori per il 4.53% di share. La puntata replica in chiaro di X Factor su TV8 ha raggiunto il 2.86% con 625.473 spettatori e su Rai4 Ip Man 2 si accontenta del 2.1% con 485.000 spettatori. Il film proposto da Rai Movie Il Diritto di Contare chiude con il 3% per 695.000 spettatori.