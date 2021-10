Tale e Quale Show, Pierpaolo Pretelli sorprende imitando Clementino: “Sei più interessante di lui” Pierpaolo Pretelli è riuscito a sorprendere la giuria di Tale e Quale Show 2021 imitando Clementino. Il concorrente ha messo una cura maniacale nella preparazione della performance, esercitandosi anche con il dialetto napoletano per risultare credibile. La giuria non ha potuto fare altro se non complimentarsi con lui.

A cura di Daniela Seclì

Pierpaolo Pretelli ha imitato Clementino nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2021, in onda venerdì 8 ottobre. Durante le prove, si è anche concesso una videochiamata con l'artista per avere dei consigli. Poi, si è rivolto a Biagio Izzo per tentare di fare pratica con il dialetto napoletano e poter cantare la canzone Cos cos cos in modo appropriato.

Pierpaolo Pretelli imita Clementino a Tale e Quale Show 2021

A Pierpaolo Pretelli va riconosciuta un'imitazione praticamente impeccabile. Il modello, cantante ed ex concorrente del Grande Fratello Vip non solo è risultato straordinariamente somigliante all'artista che ha imitato, ma se l'è cavata anche con il dialetto napoletano, sfida ardua per chi non lo parla regolarmente. L'esibizione ha colpito molto la giuria, che si è complimentata con lui, riconoscendone la bravura e l'impegno messo nella performance.

I complimenti della giuria a Pierpaolo Pretelli

Giorgio Panariello ha rimarcato quanto sia stato bravo il concorrente: "Bravo, il napoletano è una lingua che non ti appartiene e già quella era una difficoltà. Lo parli meglio di Biagio Izzo, poi ho visto che non leggevi la canzone. La sapevi a memoria. Hai fatto un buon lavoro". Anche Loretta Goggi si è detta stupita dal risultato strepitoso:

"Una difficoltà pazzesca, io ho dovuto leggere il testo per capirlo e lui non è nemmeno napoletano. È andato a tempo, poi, se sbagli una parola è finita. È padrone della scena, si muove bene, questo ragazzo si farà".

Anche il temutissimo Cristiano Malgiogio non ha avuto niente da obiettare, tanto che i giudici ritengono che abbia un occhio di riguardo per Pierpaolo Pretelli: "Mi è piaciuto molto, ha tenuto il ritmo giusto ed è stato molto più interessante di Clementino. Io sono molto sincero in quello che dico. Non posso dire che non sia stato un bel numero".