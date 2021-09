Tale e Quale Show 2021 comincia con un omaggio a Raffaella Carrà L’undicesima edizione di Tale e Quale Show è partita con una standing ovation per Raffaella Carrà. Carlo Conti ha dedicato tutta l’edizione alla Raffa nazionale e ha mandato in onda il video dell’esibizione di Carmen Russo, di alcune stagioni fa. Raffaella Carrà intervenne in diretta per congratularsi.

È iniziata l'undicesima edizione di Tale e Quale Show. Quest'anno non si poteva che partire da lei, da Raffaella Carrà. Carlo Conti, infatti, ha dichiarato che questa edizione è interamente dedicata alla sua memoria. In apertura, è stata mostrata la clip dell'esibizione di Carmen Russo nei panni della Raffa nazionale, culminata con la telefonata proprio dell'indimenticabile caschetto biondo, intervenuta per congratularsi con la ballerina e soubrette.

La prima standing ovation della stagione

La prima standing ovation di questa edizione di Tale e quale show è stata proprio per Raffaella Carrà. Dopo il momento molto toccante, è cominciata ufficialmente l'undicesima edizione. Il primo concorrente in gara è stato Simone Montedoro, nel ruolo di Francesco De Gregori. Poi i Gemelli di Guidonia che hanno ricreato il trio dell'estate Fedez-Orietta Berti-Achille Lauro. Terzo concorrenti in gara, Stefania Orlando che ha imitato Lady Gaga. Il resto della scaletta prevede: Deborah Johnson sarà Donna Summer, Alba Parietti farà Loredana Bertè, Francesca Alotta sarà Emma, Federica Nargi sarà Elettra Lamborghini, Biagio Izzo canterà “Bongo Cha Cha Cha”, Ciro Priello sarà Stash dei The Kolors, Pierpaolo Pretelli sarà Ricky Martin, Dennis Fantina sarà Eros Ramazzotti.

I giudici di Tale e Quale Show 2021

L'undicesima edizione di Tale e Quale Show 2021 parte anche all'insegna di una grande novità tra i giudici. Grandi conferme: Loretta Goggi e Giorgio Panariello. Il terzo giudice è una grandissima new entry, il personaggio televisivo per eccellenza, ovvero Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice, invece, sarà come di consueto una guest sempre diversa, che cambierà di settimana in settimana. Questa settimana c'è il comico e imitatore Claudio Lauretta, che veste i panni del vulcanico critico d'arte Vittorio Sgarbi.