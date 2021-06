Stefano De Martino è diventato, ormai, uno dei volti più noti del parterre Rai, dove ha dimostrato di essere un conduttore versatile e di riuscire a catalizzare l'attenzione del pubblico che, in effetti, ha sempre dimostrato di seguire con assiduità i programmi di cui è stato al timone. Dopo qualche indiscrezione che voleva l'ex ballerino proiettato verso un contratto con la Mediaset, in vista della presentazione dei palinsesti Rai, prevista per il prossimo 22 giugno, pare che invece non ci sia nessuna migrazione e, anzi, gli sono stati affidati almeno due programmi.

Per Stefano De Martino previsti due programmi

La notizia è stata riportata da Davide Maggio, che in una sua diretta ha dichiarato che il noto conduttore verrà riconfermato al timone di "Stasera Tutto è Possibile" il programma di Rai2 che ha registrato ottimi ascolti in questa stagione e che non ha risentito del passaggio di testimone da Amadeus che ne è stato il primo conduttore al giovane ballerino che, invece, ha garantito il seguito dello show, rendendolo frizzante e divertente. La trasmissione, quindi, sarà confermata anche per il prossimo inverno e, sempre a quanto avrebbe appreso Davide Maggio, si parla anche della conduzione di una serata evento prevista per questo autunno: "Ma c’è già un’altro programma per lui. Il 4 novembre verrà organizzata una serata evento dal centro di produzione Rai di Napoli e dovrebbe condurre la serata proprio Stefano De Martino". Sembrerebbe, quindi, che non ci sia alcun pericolo e che la Rai non abbia intenzione di cedere uno dei suoi più recenti e promettenti acquisti.

L'ipotesi dell'addio alla Rai

I dubbi si erano insinuati dopo la partecipazione ad Amici20 in veste di giudice. Stefano De Martino sembrava fosse tornato nella culla in cui è stato forgiato il suo talento non solo in maniera momentanea. Non c'è mai stato nulla di certo, ma il legame tra l'ex ballerino e la Mediaset è comunque evidente, visto soprattutto il legame amicale con Maria De Filippi. Sembra, però, che non ci sia alcun pericolo. Intanto, De Martino pare che abbia in cantiere uno show con Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, due mattatori con cui condivide anche il palco di STEP.