La seconda puntata di Stasera tutto è possibile, inizialmente prevista proprio per il 18 gennaio 2021, non andrà in onda ma lo show di Stefano De Martino gode di ottima salute e, soprattutto, gode di grande fiducia. Quella della Rai che sarebbe in procinto di allungare il programma con altre due puntate inedite. Una possibilità che allungherebbe il programma oltre il mese di aprile. L'ultima puntata, quella considerata ‘best of', è prevista per il 23 marzo, ma con lo slittamento della puntata di questa sera, lo show terminerà ufficialmente il 30 marzo. Se la possibilità di due nuove puntate dovesse realizzarsi, porterebbe lo show a concludersi dopo Pasqua, al 13 aprile 2021.

Perché non va in onda Stasera tutto è possibile

La seconda puntata non è andata in onda questa sera per permettere al servizio pubblico di seguire la crisi di governo con uno speciale del Tg2 Post. Stasera tutto è possibile tornerà in onda martedì sera, al 26 gennaio. Gli ospiti previsti sono Sergio Friscia, Gli Arteteca, Jenny De Nucci, Biagio Izzo, Lucia Gravante, Jonathan Kashanian, Francesco Paolantoni, Max Giusti. In queste giornate di gennaio stanno proseguendo le riprese delle nuove puntate; tra gli ospiti previsti ci sono anche Clementino e Andrea Delogu.

Gli ascolti record della prima puntata

La Rai, intanto, si coccola una gallina dalle uova d'oro. La sesta edizione di Stasera tutto è possibile, la seconda condotta da Stefano De Martino, è partita sotto una buona stella. I risultati della prima puntata hanno superato ogni rosea aspettativa: 2.573.000 spettatori netti per il 12.1% di share, realizzando il miglior esordio di sempre da quando il programma è in onda. Un grande risultato soprattutto per Stefano De Martino, sempre più al centro dei progetti del servizio pubblico, soprattutto quello in salsa napoletana.