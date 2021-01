Stefania Orlando ha riflettuto con Giulia Salemi e Maria Teresa Ruta sulle parole di Andrea Roncato, ascoltate nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Il suo ex marito ha raccontato che la showgirl avrebbe conosciuto un altro uomo e sarebbe andata via con lui. Orlando ha precisato che ciò è accaduto solo perché il matrimonio con Roncato era già finito: "Eravamo come fratello e sorella". La gieffina ha accusato il colpo tanto da aver minacciato di lasciare la casa.

Stefania Orlando sta male dopo le parole di Andrea Roncato

Giulia Salemi le ha chiesto se avrebbe davvero lasciato il Grande Fratello Vip, se Maria Teresa Ruta non l'avesse fermata in tempo. La showgirl ha assicurato di sì. Le parole di Andrea Roncato, ascoltate in diretta, l'avrebbero "destabilizzata". Le ha vissute come un tentativo di sporcare il suo percorso nel reality condotto da Alfonso Signorini:

"In quel momento ero determinata ad andarmene. Stavo male. Il cervello era appannato. Ero accecata dalla rabbia. Ripensandoci, io stessa dico mamma mia, che esagerazione. In quattro mesi, ho fatto in modo di non tirare in ballo l'argomento perché non era né necessario per me, né per nessun altro. Ho fatto il mio Grande Fratello per conto mio con voi. È stata una cosa completamente fuori posto che mi ha destabilizzata. Come fosse andata a intaccare in qualche modo questa mia partecipazione e anche la mia riservatezza sull'argomento. È stata una cosa gratuita".

Stefania è felicemente sposata con Simone Gianlorenzi

in foto: Simone Gianlorenzi e Stefania Orlando

Sia Giulia Salemi che Maria Teresa Ruta hanno evidenziato come Stefania Orlando non abbia parlato quasi mai del suo ex marito nella casa, tanto che la stessa Salemi non aveva idea di chi fosse. La gieffina ha assicurato che l'argomento del suo precedente matrimonio non le interessa più. Da anni è felicemente sposata con Simone Gianlorenzi, che su Fanpage.it ha commentato proprio le dichiarazioni di Roncato. Stefania Orlando ha concluso: