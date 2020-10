Tra i programmi di stasera giovedì 8 ottobre c'è il finale della seconda stagione di"Nero a metà" su Rai Uno, la fiction con protagonista Claudio Amendola. Scopriremo, finalmente, chi è l'assassino di Olga e Paolo.

Su Italia Uno, invece, c'è "Le Iene Show", condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Questa stagione andrà in onda con un doppio appuntamento, il martedì e il giovedì. Non mancheranno, come sempre, focus su temi poco chiari o poco discussi.

Tra i film di stasera 8 ottobre 2020 segnaliamo il film d'azione "Arma letale 4" su Iris. Riggs, Murtaugh e Cole sono tornati; questa volta, l'indagine si concentra un uomo coinvolto nel crimine asiatico. Ben presto, la situazione diventerà pericolosa.

Su Rai Movie, invece, andrà in onda il film "Cose nostre – Mavita". Il film, che vede Robert De Niro nei panni del protagonista, racconta la storia di un uomo che vive sotto copertura dell'FBI, perché deciso a mandare in galera tutta la sua famiglia, conosciuta per essere al centro dei traffici della mafia.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Nero a metà (Serie tv)

Rai Due

21:20: Seconda linea (Programma d'approfondimento)

Rai Tre

21:20: La battaglia dei sessi (Film commedia)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Dritto e rovescio (Programma d'approfondimento)

Canale 5

21:20: Chi vuol essere milionario? (Quiz)

Italia Uno

21:18: Le Iene Show (Programma d'inchiesta)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Cose nostre – Malavita (Film d'azione)

23:05: London Boulevard (Film drammatico)

Rai Premium

21:20: Tale e quale show (Programma d'intrattenimento)

00:00: Last Cop – L'ultimo sbirro (Serie tv)

Rai Storia

21:10: a.C.d.C. Per la fede e per il trono (Documentario)

23:10: Storia delle nostre città (Documentario)

La5

21:10: Temptation Island (Programma d'intrattenimento)



01:21: Grande Fratello Vip (Live)

La7

21:15: Atlantide – Fuori controllo (Documentario)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: Grey's Anatomy (Serie tv)

22:20: Grey's Anatomy (Serie tv)

TV8

21:30: Sotto assedio (Film d'azione)

23:30: Name that tune (Programma d'intrattenimento)

Real Time

21:20: La clinica per rinascere (Docureality)

23:10: Vite al limite: e poi (Docureality)

Cielo

21:15: Dalla Cina con furore (Film d'azione)

23:15: Amore e sesso in Cina (Documentario)

Nove

21:33: Gino cerca chef (Programma d'intrattenimento)

22:58: Gino cerca chef (Programma d'intrattenimento)

Paramount

21:10: Il Dottor Dolittle (Film commedia)

22:45: Il Dottor Dolittle 2 (Film commedia)

Iris

21:00: Arma letale 4 (Film d'azione)



23:38: Bankok Dangerous (Film d'azione)

Dmax

21:25: I pionieri dell'oro (Documentario)

23:15: I pionieri dell'oro (Documentario)

Focus

21:15: Rotta su Marte (Documentario)

23:15: Universo ai raggi x (Documentario)

Top Crime

21:10: Bluff City Law (Serie tv)

22:00: Bluff City Law (Serie tv)