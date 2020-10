Tra i programmi di stasera mercoledì 7 ottobre c'è la partita amichevole Italia – Moldavia su Rai Uno: gli azzurri, guidati dal CT Roberto Mancini, disputeranno il match amichevole all'Artemio Franchi di Firenze: un banco di prova molto importante in vista delle partite contro Polonia e Olanda per la Nations League.

Su Canale 5, invece, c'è una nuova puntata di "Temptation Island" che si preannuncia ricca di colpi di scena. Il quarto appuntamento con il programma condotto da Alessia Marcuzzi riprenderà dal falò di confronto tra Davide e Serena: i due fidanzati usciranno insieme o separati? Inoltre, nuove immagini verranno mostrate a Speranza, che avrà modo di vedere Alberto, con il quale ha una relazione da 16 anni, in atteggiamenti molto intimi con la single Nunzia.

Tra i film di stasera 7 ottobre 2020 segnaliamo il film d'azione "John Rambo" su Italia Uno: nel quarto capitolo della saga, Rambo si trova in Thailandia e lavora a bordo di un battello al confine con la Birmania. Il paese è scosso da una violenta guerra e Rambo non vuole prenderne parte, almeno fino a quando non viene richiesto il suo intervento.

Su Sky Cinema Uno, invece, andrà in onda la commedia divertente "La casa di famiglia". Oreste, Giacinto, Alex e Fanny sono quattro fratelli che, di comune accordo, vendono la casa di famiglia. Prendono questa decisione perché il padre, Sergio, in coma da cinque anni non ha molte speranza di sopravvivere. Improvvisamente l'uomo si risveglia e i fratelli devono cercare di recuperare l'abitazione.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

20:30: Amichevole internazionale: Italia – Moldova(Programma sportivo)

Amichevole internazionale: Italia – Moldova(Programma sportivo) 23:05: Porta a Porta (Programma di approfondimento)

Porta a Porta (Programma di approfondimento) 00:40: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 01:15: Movie Mag (Rubrica cinematografica)

Rai Due

21:20: Mare Fuori (Fiction)

Mare Fuori (Fiction) 23:25: Una pezza di Lundini (Programma satirico)

Una pezza di Lundini (Programma satirico) 23:50: Re-Start (Programma di approfondimento)

Re-Start (Programma di approfondimento) 01:30: Crazy Ex-Girlfriend (Serie tv)

Rai Tre

21:20: Chi l'ha visto? (Programma di inchiesta)

Chi l'ha visto? (Programma di inchiesta) 00:00: Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione)

Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione) 00:10: Tg Regione (Programma di informazione)

Tg Regione (Programma di informazione) 00:13: Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Stasera Italia (Programma di attualità)

Stasera Italia (Programma di attualità) 23:27: Quel treno per Yuma (Film western)

Quel treno per Yuma (Film western) 01:57: Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione)

Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione) 02:17: Mediashopping (Televendita)

Canale 5

21:20: Temptation Island (Programma di intrattenimento)

Temptation Island (Programma di intrattenimento) 01:05: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 01:40: Striscia la Notizia (Programma di informazione)

Striscia la Notizia (Programma di informazione) 02:28: Uomini e Donne (Programma di intrattenimento)

Italia Uno

21:30: John Rambo (Film d'azione)

John Rambo (Film d'azione) 23:15: Disconnessi on the road (Programma di intrattenimento)

Disconnessi on the road (Programma di intrattenimento) 23:50: La formula della felicità (Film commedia)

La formula della felicità (Film commedia) 01:40: iZombie (Serie tv)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: La casa di famiglia (Film commedia)

La casa di famiglia (Film commedia) 22:50: Petra (Serie tv)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l'amore no (Film commedia)

23:20: Movie Mag (Rubrica cinematografica)

Rai Premium

21:20: Last Cop – L'ultimo sbirro: Il killer dell'abc (Serie tv)

22:10: Last Cop – L'ultimo sbirro: La mela marcia (Serie tv)

Rai Storia

21:10: 1919 – 1922. Cento anni dopo (Documentario)

22:10: La tv di Liliana Cavani. Un romanzo di formazione (Serie tv)

La5

21:10: Rosamunde Pilcher – Il fantasma di Cassley (Film sentimentale)



23:00: Inga Lindstrom – Nuvole su Sommarholm (Film sentimentale)

La7

21:15: Atlantide – Storie di uomini e di mondi: Churchill, l'uomo del destino (Programma di approfondimento)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: The Good Wife – Triangolo (Serie tv)

22:20: The Good Wife – Una scelta difficile (Serie tv)

TV8

21:30: Due cuori e una provetta (Film commedia)

23:30: Maschi contro Femmine (Film commedia)

Real Time

21:20: Vite al limite (Docureality)

22:20: Vite al limite (Docureality)

Cielo

21:15: Collision Course – Terrore ad alta quota (drammatico)

23:15: Miranda (Film erotico)

Nove

21:25: Sei giorni, sette notti (Film commedia)

23:55: Ben-Hur (Film storico)

Paramount

21:15: Miss Marple (Serie tv)

23:05: Miss Marple (Serie tv)

Iris

21:00: Ocean's Thirteen (Film d'azione)



23:33: I signori della truffa (Film thriller)

Dmax

21:25: Vado a vivere nel bosco (Documentario)

23:15: Paqualo (Documentario)

Focus

21:15: La storia proibita (Documentario)

22:15: Gli anni verdi del leader della Seconda Guerra Mondiale (Documentario)

Top Crime

21:10: Law & Order – Unità speciale: Pesca grossa (Serie tv)

22:00: Law & Order – Unità speciale: Musica d'atmosfera (Serie tv)