Tra i programmi di stasera domenica 4 ottobre c'è "L'allieva 3" su Rai Uno. In questa seconda puntata della serie TV con Alessandra Mastronardi, andranno in onda il terzo e il quarto episodio, intitolati rispettivamente "Il coltello Yanagiba" e "Stuntgirl".

Su Canale 5, invece, c'è un nuovo appuntamento con il talk show della domenica "Live non è la D'Urso": Barbara D'Urso insieme ai diversi ospiti in studio, discuterà di tematiche di attualità oltre che di gossip.

Tra i film di stasera 4 ottobre 2020 segnaliamo il film d'azione "Unstoppable – Fuori controllo" su Rete Quattro: Will Colson è un giovane capotreno che nel suo primo giorno di lavoro dovrà fare i conti con uno scontroso macchinista e con la gestione di un pericoloso incidente.

Su Italia Uno, invece, va in onda il film d'avventura "Il libro della Giungla", remake dell'intramontabile classico Disney: Mowgli è un cucciolo d'uomo cresciuto da un branco di lupi che dovrà abbandonare la sua amata giungla per allontanarsi dalla pericolosa tigre Shere Khan.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: L'allieva 3 (Serie TV)

L'allieva 3 (Serie TV) 23:45: Speciale Tg 1 (Programma di informazione)

Speciale Tg 1 (Programma di informazione) 00:45: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 01:25: Sottovoce (Rubrica)

Rai Due

21:05: N.C.I.S. Los Angeles (Serie tv)

N.C.I.S. Los Angeles (Serie tv) 21:50: N.C.I.S. New Orleans (Serie tv)

N.C.I.S. New Orleans (Serie tv) 22:40: La domenica sportiva (Programma sportivo)

La domenica sportiva (Programma sportivo) 00:20: L'altra DS (Programma sportivo)

Rai Tre

20:00: Che tempo che fa (Talk show)

Che tempo che fa (Talk show) 00:05: TG Regione (Programma di informazione)

TG Regione (Programma di informazione) 00:10: TG3 Mondo (Programma di informazione)

TG3 Mondo (Programma di informazione) 00:40: Mezz'ora in più (Talk show)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:27: Unstoppable – Fuori controllo (Film d'azione)

Unstoppable – Fuori controllo (Film d'azione) 23:37: Il rapporto Pelican (Film thriller)

Il rapporto Pelican (Film thriller) 02:17: TG4 L'ultima ora – Notte (Programma di informazione)

TG4 L'ultima ora – Notte (Programma di informazione) 02:41: Quando le donne avevano la coda (Film commedia)

Canale 5

21:20: Live Non è la D'Urso (Talk show)

Live Non è la D'Urso (Talk show) 01:00: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 01:35: Paperissima Sprint – Estate (Programma d'intrattenimento)

Paperissima Sprint – Estate (Programma d'intrattenimento) 02:02: Solo per amore (Serie tv)

Italia Uno

21:30: Il libro della Giungla (Film d'avventura)

Il libro della Giungla (Film d'avventura) 23:45: Pressing serie A (Programma sportivo)

Pressing serie A (Programma sportivo) 01:20: E-Planet (Programma di informazione)

E-Planet (Programma di informazione) 01:45: Studio aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Tale madre, tale figlia (Film commedia)

Tale madre, tale figlia (Film commedia) 22:55: Red 2 (Film d'azione)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: La gente che sta bene (Film commedia)



23:0o: Lasciami per sempre (Film commedia)

Rai Premium

20:20: Un medico in famiglia (Serie tv)

21:20: Ballando con le stelle (Programma di intrattenimento)

Rai Storia

21:10: Policarpo, ufficiale di scrittura (Film commedia)

22:55: Prima pagina (Documentario)

La5

21:10: Due settimane per innamorarsi (Film commedia)

23:05: Milano, la città del design (Documentario)

La7

21:10: Non è l'arena (Talk show)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:15: Grey's Anatomy (Serie tv)

22:05: Grey's Anatomy (Serie tv)

TV8

21:30: Masterchef Italia 9 (Programma d'intrattenimento)



22:45: Masterchef Italia 9 (Programma d'intrattenimento)

Real Time

20:30: 90 giorni per innamorarsi (Docureality)

23:55: Matrimonio a prima vista USA (Docureality)

Cielo

21:15: Brighton Rock (Film drammatico)

23:15: Scandalosa Gilda (Film erotico)

Nove

21:25: Gang latine a Milano (Docureality)

23:30: Operazione N.A.S. (Docureality)

Paramount

21:10: Il cacciatore di ex (Film commedia)

23:15: Se solo fosse vero (Film commedia)

Iris

21:00: Le crociate (Film epico)

00:01: L'ultimo inquisitore (Film drammatico)

Dmax

21:25: Airport Control (Docureality)

21:55: Airport Security – Spagna (Docureality)

Focus

21:15: Mountains – La vita sopra le nuvole (Documentario)

23:15: La storia proibita (Documentario)

Top Crime

21:10: C.S.I. Scena del crimine (Serie tv)

22:00: C.S.I. Scena del crimine (Serie tv)