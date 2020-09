Domenica 4 ottobre, in onda su Rai1 la seconda puntata de L'allieva 3. Gli spettatori assisteranno al terzo e quarto episodio della fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, intitolati rispettivamente Il coltello Yanagiba e Stuntgirl. Il rapporto tra Alice e Claudio inizierà a scricchiolare sia a causa di Giacomo che della professoressa Andrea Manes. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni seconda puntata del 4 ottobre

Domenica 4 ottobre, in onda la seconda puntata de L'allieva 3. Nel terzo episodio, intitolato Il coltello Yanagiba, Alice subisce il fascino dell'esuberante fratello di Claudio, Giacomo. La Allevi tenta di scavare nel passato dei fratelli Conforti, per comprendere cosa li abbia portati ad allontanarsi. Claudio, tuttavia, non ha alcuna intenzione di parlare di questo. Sul piano lavorativo, Alice è immersa nelle indagini sull'omicidio di una sushi chef. Giacomo conosce la Suprema. Claudio assiste all'incontro infastidito. Nel quarto episodio, intitolato Stuntgirl, una controfigura ha un tragico incidente. Alice è totalmente assorbita da questo caso e così, inizia a scricchiolare la relazione con Claudio. La Allevi, infatti, dimentica di presentarsi a un appuntamento che aveva con lui. Sandro, intanto, sembra proprio avere un debole per Alice. Marco e Lara dovranno prendere una decisione importante. Mentre Alice scoprirà un segreto che riguarda la Suprema.

Il cast de L'allieva 3: attori e personaggi

Alessandra Mastronardi interpreta Alice Allevi; Lino Guanciale interpreta Claudio Conforti; Sergio Assisi interpreta Giacomo Conforti; Antonia Liskova interpreta la Prof.ssa Andrea Manes, Chiara Mastalli interpreta Silvia Barni; Giorgio Marchesi interpreta Sergio Einardi; Francesca Agostini interpreta Lara; Emmanuele Aita interpreta Paolone; Claudia Gusmano interpreta Erika Lastella; Pierpaolo Spollon interpreta Marco; Anna Dalton interpreta Cordelia; Giselda Volodi interpreta la Prof.ssa Boschi, Francesco Procopio interpreta il Dott. Anceschi; Stefano Rossi Giordani interpreta Sandro Duranti; Giorgia Gambuzza interpreta Giulia D’Angelo; Fabrizio Coniglio interpreta l'agente Visone; Marzia Ubaldi interpreta Nonna Amalia.