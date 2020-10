Domenica 11 ottobre, Rai1 lascerà spazio alla terza puntata della serie tv L'allieva 3. Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale interpretano Alice Allevi e Claudio Conforti. L'amore litigarello della coppia continua a tenere incollati allo schermo gli spettatori. Ma cosa accadrà nella nuova puntata? La crisi tra i due promessi sposi si farà sempre più profonda, mentre si cerca di svelare il motivo della morte di una campionessa di carabina e di un appassionato d'arte. L'appuntamento è alle ore 21:25 su Rai1.

Anticipazioni terza puntata 11 ottobre

La terza puntata de L'allieva 3 va in onda domenica 11 ottobre. Nel quinto episodio, intitolato Il bersaglio, Alice e Claudio sono ormai ai ferri corti. Il loro rapporto scricchiola per via delle interferenze di Giacomo e di tutto il lavoro che la Allevi deve sbrigare per conto della Suprema. Entrambi, poi, vengono convocati per tentare di rilevare dettagli utili per risolvere il caso della morte di una campionessa di carabina. La donna è stata assassinata mentre si trovava al poligono di tiro. Claudio e Alice, costretti a lavorare fianco a fianco, non fanno altro che litigare. Intanto, la professoressa Manes ha ormai capito che Alice è a conoscenza del suo segreto. Nel sesto episodio, intitolato Il ritratto, Claudio e Alice devono presenziare a un convegno che si tiene fuori Roma. Ciò li porta a ritrovare un po' di romanticismo. Il clima torna disteso ma purtroppo la serenità dura poco. La Manes affida alla Allevi altro lavoro da sbrigare. Alice, inoltre, deve anche effettuare la perizia sul corpo di un appassionato d'arte. La Wally è ormai rintanata nel sottoscala dove accusa dei malori. Claudio parte per il convegno, ma non sarà affatto da solo.

Il cast de L'allieva 3: attori e personaggi

Alessandra Mastronardi interpreta Alice Allevi; Lino Guanciale interpreta Claudio Conforti; Sergio Assisi interpreta Giacomo Conforti; Antonia Liskova interpreta la Prof.ssa Andrea Manes, Chiara Mastalli interpreta Silvia Barni; Giorgio Marchesi interpreta Sergio Einardi; Francesca Agostini interpreta Lara; Emmanuele Aita interpreta Paolone; Claudia Gusmano interpreta Erika Lastella; Pierpaolo Spollon interpreta Marco; Anna Dalton interpreta Cordelia; Giselda Volodi interpreta la Prof.ssa Boschi, Francesco Procopio interpreta il Dott. Anceschi; Stefano Rossi Giordani interpreta Sandro Duranti; Giorgia Gambuzza interpreta Giulia D’Angelo; Fabrizio Coniglio interpreta l'agente Visone; Marzia Ubaldi interpreta Nonna Amalia.