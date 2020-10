Domenica 11 ottobre, i fan de L'allieva 3 dovranno rinunciare all'appuntamento con la loro serie televisiva preferita. Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi e il cast della fiction di Rai1, infatti, non potranno tenere compagnia agli spettatori. Le vicende di Claudio Conforti e Alice Allevi si prendono una pausa per lasciare spazio alla partita Polonia – Italia.

Gioca l'Italia, L'allieva 3 ferma un turno

Domenica 11 ottobre, L'allieva 3 non andrà in onda. Il palinsesto di Rai1, a partire dalle ore 20:30, lascerà spazio alla partita di Nations League Polonia – Italia, valida per la terza giornata della fase a gironi. Il match si terrà presso lo Stadion Energa Gdańsk di Danzica. La Nazionale allenata da Roberto Mancini è reduce da due partite che l'hanno vista trionfare. Il 7 ottobre ha vinto l'amichevole con la Moldavia per 6-0. Il 7 settembre, ha vinto il match di Nations League con l'Olanda per 0-1. Non resta che attendere Polonia-Italia per scoprire quale sarà il responso del campo.

L'allieva 3 torna in tv il 18 ottobre: anticipazioni

Ma quando sarà possibile assistere alla terza puntata de L'allieva 3? Per farlo, occorrerà attendere domenica 18 ottobre quando, salvo imprevisti, la serie televisiva dovrebbe tornare regolarmente in onda. Gli spettatori, allora, potranno assistere al quinto e al sesto episodio, intitolati Il bersaglio e Il ritratto. Le anticipazioni svelano che Claudio e Alice saranno sempre più in crisi. A causare dissapori tra loro, non solo le continue interferenze di Giacomo ma anche la mole di lavoro che la professoressa Andrea Manes affida alla Allevi. Non mancheranno i casi su cui tentare di fare chiarezza. Nella terza puntata vedremo la coppia alle prese con l'omicidio di una campionessa di carabina e quello di un appassionato d'arte. L'appuntamento è domenica 18 ottobre alle ore 21:25.