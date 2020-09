Tra i programmi di stasera mercoledì 30 settembre c'è "Ulisse – Il piacere della scoperta" su Rai Uno, il programma condotto da Alberto Angela che per questo terzo appuntamento proporrà ai telespettatori un ritratto di Elisabetta II, il cui regno è il più lungo della storia d'Inghilterra. Nel corso della serata verrà raccontata in modo approfondito la figura della regina, compresi i rapporti complicati con i membri della famiglia reale.

Su Canale 5, invece, c'è una nuova puntata di "Temptation Island" con Alessia Marcuzzi. Continua il turbolento viaggio nei sentimenti per le 4 coppie protagoniste del programma: dopo il falò di confronto richiesto da Gennaro e la decisione di porre fine alla sua storia con la fidanzata Anna, Gennaro ha rivalutato la sua scelta. Anna accetterà il secondo falò di confronto? Inoltre, pare che una nuova coppia in crisi farà il suo ingresso all' Is Morus Relais.

Tra i film di stasera 30 settembre 2020 segnaliamo il film d'azione "Rambo III", la terza pellicola dedicata al racconto della storia del veterano del Vietnam John Rambo che dovrà affrontare una nuova missione: recarsi in Afganistan per liberare il suo ex colonnello catturato dai sovietici.

Su Sky Cinema Uno, invece, andrà in onda la commedia divertente "Prima di lunedì", con Vincenzo Salemme, Fabio Troiano e Andrea Di Maria. Il film racconta di un incidente d'auto che coinvolge un aspirante attore, il suo migliore amico e un miliardario malavitoso: i risvolti saranno tanto imprevedibili quanto comici.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Ulisse – Il piacere della scoperta – Elisabetta II: l'ultima grande regina (Programma culturale)

Rai Due

21:20: Mare Fuori (Fiction)

Rai Tre

21:20: Chi l'ha visto? (Programma di inchiesta)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:25: Stasera Italia (Programma di attualità)

Canale 5

21:20: Temptation Island (Programma di intrattenimento)

Italia Uno

21:30: Rambo III (Film d'azione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Hotel Gagarin (Film commedia)

22:50: Movie Mag (Rubrica cinematografica)

Rai Premium

21:20: Last Cop – L'ultimo sbirro: Il killer dell'abc (Serie tv)

22:10: Last Cop – L'ultimo sbirro: La mela marcia (Serie tv)

Rai Storia

21:10: 1919 – 1922. Cento anni dopo (Documentario)

22:10: La tv di Liliana Cavani. Un romanzo di formazione (Serie tv)

La5

21:10: Rosamunde Pilcher – Vento sul lago (Film sentimentale)



23:00: Inga Lindstrom – Un'accusa infamante (Film sentimentale)

La7

21:15: Atlantide – Storie di uomini e di mondi: Fuori i mercanti dal tempio (Programma di approfondimento)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: The Good Wife – Triangolo (Serie tv)

22:20: The Good Wife – Una scelta difficile (Serie tv)

TV8

21:30: The Eagle (Film epico)

23:30: Gomorra – La serie (Serie tv)

Real Time

21:20: La clinica per rinascere – Obesity center Caserta (Docureality)

22:20: Vite al limite: e poi (Docureality)

Cielo

21:15: Earthstorm (Film di fantascienza)

23:15: La chiave (Film erotico)

Nove

21:25: Fantozzi contro tutti (Film commedia)

23:30: I fantastici sette (Film western)

Paramount

21:10: Miss Marple (Serie tv)

23:00: Miss Marple (Serie tv)

Iris

21:00: Ocean's Twelve (Film d'azione)



23:35: Gambit (Film commedia)

Dmax

21:25: Vado a vivere nel bosco (Documentario)

23:15: Loch Ness – Nuove rivelazioni (Documentario)

Focus

21:15: La storia proibita (Documentario)

23:15: Indagini ad alta quota (Documentario)

Top Crime

21:10: Law & Order – Unità speciale: Pesca grossa (Serie tv)

22:00: Law & Order – Unità speciale: Musica d'atmosfera (Serie tv)