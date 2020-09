Tra i programmi di stasera lunedì 21 settembre c'è "Porta a Porta", il programma di approfondimento condotto da Bruno Vespa che, in occasione delle Elezioni regionali e del Referendum costituzionale, andrà in onda in prima serata con una puntata speciale per commentare i risultati e le conseguenze politiche dei risultati.

Su Canale 5, invece, c'è una nuova puntata del "Grande Fratello Vip", il reality show condotto da Alfonso Signorini. Si prospetta una puntata ricca di colpi di scena, dal momento che il televoto per i concorrenti Leali e Morra è stato annullato. Pare, infatti, che proprio questa sera verrà preso un provvedimento disciplinare nei confronti di uno dei due concorrenti e che sia proprio Leali, colpevole di aver rivolto frasi razziste nei confronti di Enock Balotelli.

Tra i film di stasera 21 settembre 2020 segnaliamo il film drammatico "Colombiana": Cataleya Restrepo è una bambina che all'età di 10 anni assiste all'omicidio dei suoi genitori per mano di Don Luis, un potente narcotrafficante. Cataleya riesce a rifugiarsi da suo zio, un gangster, e cresce aspettando il momento giusto per vendicarsi.

Su Rai Movie, invece, va in onda il film western "Il buono, il brutto e il cattivo", la leggendaria pellicola del 1966 diretta da Sergio Leone che racconta il tentativo di tre uomini di impossessarsi di un tesoro nascosto in un cimitero mentre infuria la Guerra di Secessione.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Porta a porta – Speciale Elezione (Programma di approfondimento)

Porta a porta – Speciale Elezione (Programma di approfondimento) 01:15: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 01:50: Italia – Viaggio nella bellezza (Documentario)

Italia – Viaggio nella bellezza (Documentario) 02:45: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai Due

21:20: Boss in incognito (Programma d'intrattenimento)

Boss in incognito (Programma d'intrattenimento) 23:10: Tg 2 – Speciale Referendum (Programma di approfondimento)

Tg 2 – Speciale Referendum (Programma di approfondimento) 00:30: Calcio totale (Programma sportivo)

Calcio totale (Programma sportivo) 01:30: Avvocati – Amore in rete (Miniserie)

Rai Tre

21:20: Tg 3 – Speciale Amministrative (programma di approfondimento)

Tg 3 – Speciale Amministrative (programma di approfondimento) 00:00: Tg Regione (Programma di informazione)

Tg Regione (Programma di informazione) 00:10: Tg 3 – Linea Notte (Programma di informazione)

Tg 3 – Linea Notte (Programma di informazione) 01:15: Rai News 24 (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:25: Quarta Repubblica (Programma di approfondimento)

Quarta Repubblica (Programma di approfondimento) 01:40: TeleMilano Canale 58 – La storia (Documentario)

TeleMilano Canale 58 – La storia (Documentario) 03:33: TG4 L'ultima ora – Notte (Programma di informazione)

TG4 L'ultima ora – Notte (Programma di informazione) 03:53: Mediashopping (Televendita)

Canale 5

21:20: Grande Fratello Vip (Reality show)

Grande Fratello Vip (Reality show) 01:00: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 01:35: Paperissima Sprint – Estate (Programma di intrattenimento)

Paperissima Sprint – Estate (Programma di intrattenimento) 02:02: Uomini e Donne (Programma di intrattenimento)

Italia Uno

21:20: Colombiana (Film drammatico)

Colombiana (Film drammatico) 23:40: Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco (Programma sportivo)

Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco (Programma sportivo) 01:20: Izombie – Il sonno eterno (Serie tv)

Izombie – Il sonno eterno (Serie tv) 02:05: Studio aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

20:49: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Petra (Serie tv)

Petra (Serie tv) 23:15: Petra (Serie tv)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Il buono il brutto e il cattivo (Film western)



00:20: La resa dei conti (Film western)

Rai Premium

21:20: Ballando con le stelle (Programma di intrattenimento)

01:10: Lui e lei (Serie tv)

Rai Storia

21:10: Storia delle nostre città (Documentario)

22:10: Il giudice ragazzino (Film storico)

La5

21:10: La custode di mia sorella (Film drammatico)



23:10: Uomini e Donne (Programma di intrattenimento)

La7

21:15: Referendum ed Elezioni Amministrative (Programma di approfondimento)

01:00: Tg La7 (Programma di informazione)

La7d

21:30: Little murders by Agatha Christie (Serie tv)

23:20: Little murders by Agatha Christie (Serie tv)

TV8

21:30: Gomorra – La Serie (Serie tv)



22:25: Gomorra – La Serie (Serie tv)

Real Time

21:20: Vite al limite – e poi (Docureality)

23:04: La clinica per rinascere: Obesity center Caserta (Docureality)

Cielo

21:15: The Guardian – Salvataggio in mare (Film d'azione)

23:45: Gola profondissima (Film erotico)

Nove

21:25: Una settimana da Dio (Film commedia)

23:29: Transporter – Extreme (Film d'azione)

Paramount

21:15: The Unsaid – Sotto silenzio (Film drammatico)

23:20: Shooter (Film d'azione)

Iris

21:00: Arma letale (Film poliziesco)

23:20: Cobra (Film d'azione)

Dmax

21:25: River Monsters: misteri degli abissi (Documentario)

23:15: WWE Raw (Programma di wrestling)

Focus

21:15: Segreti di marmo – L'ingegneria edile nell'antica Roma (Documentario)

22:15: Il mistero dei teschi romani (Documentario)

Top Crime

21:10: C.S.I. – NY (Serie tv)

22:00: C.S.I. – NY (Serie tv)