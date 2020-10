Tra i programmi di stasera mercoledì 14 ottobre c'è il match Italia – Olanda, valido per la Nations Leauge, che si giocherà a Bergamo, una scelta simbolica per omaggiare una delle città più colpite dal Covid-19. Tra gli Azzurri schierati in campo da Mancini non saranno presenti Belotti, Lazzari e Bonaventura.

Su Canale 5, invece, c'è il quinto appuntamento con "Temptation Island". Dopo il falò di confronto tra Antonio e Nadia, che ha ammesso di non provare alcun interesse per il single Stefano, il programma condotto da Alessia Marcuzzi continua con il viaggio nei sentimenti delle altre coppie, in attesa della puntata finale del 20 ottobre.

Tra i film di stasera 14 ottobre 2020 segnaliamo il film d'azione "Jack Reacher – La prova decisiva" su Italia Uno: Jack Reacher, interpretato da Tom Cruise, è un ex militare con una vita ed un passato misterioso. Dopo che un cecchino, accusato di aver ucciso cinque persone, nomina Jack durante un interrogatorio, la polizia si mette sulle sue tracce.

Su Sky Cinema Uno, invece, andrà in onda il film drammatico "Chiamami col tuo nome" diretto da Luca Guadagnino: Elio, un diciassettenne americano, trascorre l'estate con la sua famiglia in una villa sita in un paese del Nord Italia. La vita del giovane viene sconvolta dall'arrivo di Oliver, un affascinante studente americano che cambierà per sempre la sua esistenza.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c'è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

20:30: UEFA Nations League: Italia – Olanda (Programma sportivo)

UEFA Nations League: Italia – Olanda (Programma sportivo) 23:05: Porta a Porta (Programma di approfondimento)

Porta a Porta (Programma di approfondimento) 00:40: Rai News 24 (Programma di informazione)

Rai News 24 (Programma di informazione) 01:15: Movie Mag (Rubrica cinematografica)

Rai Due

21:20: Mare Fuori (Fiction)

Mare Fuori (Fiction) 23:30: Una pezza di Lundini (Programma satirico)

Una pezza di Lundini (Programma satirico) 23:55: Re-Start (Programma di approfondimento)

Re-Start (Programma di approfondimento) 01:35: Crazy Ex-Girlfriend (Serie tv)

Rai Tre

21:20: Chi l'ha visto? (Programma di inchiesta)

Chi l'ha visto? (Programma di inchiesta) 00:00: Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione)

Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione) 00:10: Tg Regione (Programma di informazione)

Tg Regione (Programma di informazione) 00:13: Tg 3 – Linea notte (Programma di informazione)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:25: Stasera Italia – Speciale (Programma di approfondimento)

Stasera Italia – Speciale (Programma di approfondimento) 23:29: La mossa del Diavolo (Film horror)

La mossa del Diavolo (Film horror) 01:42: Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione)

Tg4 – L'ultima ora: Notte (Programma di informazione) 02:02: Mediashopping (Televendita)

Canale 5

21:20: Temptation Island (Programma di intrattenimento)

Temptation Island (Programma di intrattenimento) 01:05: Tg5 – Notte (Programma di informazione)

Tg5 – Notte (Programma di informazione) 01:40: Striscia la Notizia (Programma di informazione)

Striscia la Notizia (Programma di informazione) 02:13: Uomini e Donne (Programma di intrattenimento)

Italia Uno

21:30: Jack Reacher – La prova decisiva (Film d'azione)

Jack Reacher – La prova decisiva (Film d'azione) 00:10: Disconnessi on the road (Programma di intrattenimento)

Disconnessi on the road (Programma di intrattenimento) 00:45: House Party – La grande festa (Film commedia)

House Party – La grande festa (Film commedia) 02:40: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

100×100 Cinema (Rubrica cinematografica) 21:15: Genitori quasi perfetti (Film commedia)

Genitori quasi perfetti (Film commedia) 22:50: Tale madre, tale figlia (Film commedia)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Chiamami col tuo nome (Film drammatico)

23:30: Movie Mag (Rubrica cinematografica)

Rai Premium

21:20: Last Cop – L'ultimo sbirro: Il killer dell'abc (Serie tv)

22:10: Last Cop – L'ultimo sbirro: La mela marcia (Serie tv)

Rai Storia

21:10: 1919 – 1922. Cento anni dopo (Documentario)

22:10: La tv di Liliana Cavani. Un romanzo di formazione (Serie tv)

La5

21:10: Rosamunde Pilcher – L'arco di Cupido (Film sentimentale)



23:00: Inga Lindstrom – Nella rete dell'amore (Film sentimentale)

La7

21:15: Atlantide – Storie di uomini e di mondi: Churchill, l'uomo del destino (Programma di approfondimento)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: The Good Wife – Lo stratagemma (Serie tv)

22:20: The Good Wife – Cattive ragazze (Serie tv)

TV8

21:30: Sette anime (Film drammatico)

23:45: Sotto assedio – White House Down (Film d' azione)

Real Time

21:20: Il mio nuovo volto (Docureality)

22:19: La donna senza volto (Docureality)

Cielo

21:15: Asteroid – Final Impact (Film d'azione)

23:15: Voglia di guardare (Film erotico)

Nove

21:25: La Passione di Cristo (Film drammatico)

23:30: Clandestino (Docureality)

Paramount

21:15: Miss Marple (Serie tv)

23:05: Miss Marple (Serie tv)

Iris

21:00: Out of Sight – Gli opposti si attraggono (Film commedia)



23:33: Prima di mezzanotte (Film d'azione)

Dmax

21:25: Vado a vivere nel bosco (Documentario)

23:15: Life Below Zero (Documentario)

Focus

21:15: Terre estreme (Documentario)

23:15: Dittatori del Novecento (Documentario)

Top Crime

21:10: Law & Order – Unità speciale: Pesca grossa (Serie tv)

22:00: Law & Order – Unità speciale: Musica d'atmosfera (Serie tv)