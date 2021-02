Da pochi giorni il Grande Fratello Vip non va più in onda in diretta. La vita dalla Casa di Cinecittà viene trasmessa su Mediaset Extra e sul sito del Grande Fratello Vip con qualche minuto di differita. Ma con la decisione di interrompere la diretta pura – una scelta che servirà alla regia anche a censurare i momenti e la gaffe che non possono essere trasmesse, probabilmente bestemmie comprese – c’è già stato il primo scivolone, un taglio non troppo sapiente che ha fatto chiaramente percepire al pubblico cosa è cambiato rispetto a qualche giorno fa.

Rosalinda Cannavò due volte nella stessa inquadratura

Il video dell’errore commesso dalla regia è finito su Twitter. Ad andare in onda sono state le immagini di Rosalinda Cannavò in cucina intenta a lavare i piatti. Ma quando, un istante dopo, l’inquadratura si sposta sul tavolo che i concorrenti del reality usano per pranzare, la stessa Rosalinda appare comodamente seduta con gli stessi abiti che indossava poco prima in cucina. Tra i due momenti, quindi, deve esserci stato un taglio che la regia non ha fatto in tempo a nascondere per rendere la fluida la pseudo diretta.

Le proteste degli spettatori del GF Vip

Ma la decisione di interrompere la diretta pura dalla Casa non è piaciuta agli spettatori del reality show. La bellezza del Grande Fratello – salvo casi particolari – sta proprio nell’imprevedibilità della vita nella Casa, nelle reazioni dei concorrenti e nelle frasi che loro stessi si lasciano sfuggire prima di tornare a ricordare di essere ripresi. Aggiungere un filtro toglie naturalezze al reality show e, pur evitando tutta una serie di incidenti di percorso (come nel caso di Alda D’Eusanio, ad esempio), toglie allo spettatore il gusto di vedere con i propri occhi tutto quello che accade nella Casa, senza che sia chi lavora dietro le quinte del reality a decidere cosa trasmettere e cosa no.