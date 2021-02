Alda D'Eusanio finisce ancora nel mirino per una frase pronunciata al Grande Fratello Vip. Ma questa volta non c'è solo la polemica, bensì una denuncia. La conduttrice, che è entrata in casa da poco più di due settimane, si è lasciata scappare un commento a microfono aperto su Laura Pausini e il suo compagno Paolo Carta: "Questa c'ha uno che la mena, la crocchia in una maniera… – ha detto agli altri inquilini della casa – è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio, pare la crocchi di botte".

Il riferimento è naturalmente a Paolo Carta, chitarrista e compagno di Laura Pausini da anni, nonché padre di Paola, la bambina che hanno avuto insieme. Immediata la risposta di Samantha De Grenet all'illazione di D'Eusanio: "Si amano alla follia!".

Laura Pausini e Paolo Carta annunciano querela

La risposta della coppia non ha tardato ad arrivare e nel pomeriggio è stato pubblicato sull'account Facebook di Laura Pausini un comunicato ufficiale con il quale lei e il compagno annunciato di voler intraprendere azioni legali nei confronti della concorrente. Questa la nota dell'ufficio stampa comparsa sui social:

L’ufficio stampa Goigest informa che L’avvocato PierLuigi De Palma ha ricevuto il mandato di agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni pronunciate al GFVIP su Laura Pausini e Paolo Carta.“Troviamo assurdo che sia consentito dire cose così false e gravi nell’ambito pubblico e in questo caso di una trasmissione televisiva. Nessuno può permettersi di attribuirci cose che sono lontane anni luce dal nostro modo di vivere, di educare e di rapportarci all’interno della nostra famiglia. È una cosa molto grave ed insensata e non possiamo fare altro che affidarci alla giustizia, per tutelarci. I ricavati della denuncia saranno devoluti interamente alle associazioni contro la violenza sulle donne”.

Chi è Paolo Carta

Paolo Carta è il compagno di vita di Laura Pausini. Classe 1964, è uno stimato musicista che ha collaborato con artisti del calibro di Adriano Celentano, Gianni Morandi, Eros Ramazzotti. Nel corso della sua lunga carriera, ha avuto modo di accompagnare anche Gloria Gaynor, Whitney Houston e Lionel Richie. Nel 2005, Paolo Bonolis lo volle al Festival di Sanremo, dove aprì la kermesse canora con una versione rock dell'Inno di Mameli. Nello stesso anno, ha avuto inizio la collaborazione con Laura Pausini. I due hanno quindi iniziato una relazione e nel 2013 è nata la figlia, Paola.