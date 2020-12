La puntata del Grande Fratello Vip 2020 del 28 dicembre ha dato il suo verdetto. A sfidarsi al televoto sono stati Sonia Lorenzini, Maria Teresa Ruta, Samantha De Grenet e Giacomo Urtis. Alfonso Signorini ha letto il verdetto. Il pubblico ha deciso di eliminare Sonia Lorenzini. Si è già interrotto, dunque, il suo percorso nella casa. Ecco come sono andate le cose.

Il verdetto letto da Alfonso Signorini

Alfonso Signorini ha comunicato che il primo vip a salvarsi era Maria Teresa Ruta. È riuscita a salvarsi anche Samantha De Grenet. Antonella Elia non ha potuto fare a meno di rimarcare: "Sono delusa dal pubblico, ma bevete?". Il riferimento è alla polemica scaturita per la frase: "Io la uccido", pronunciata da Samantha all'indirizzo di Stefania Orlando che però non si è tradotta in un'eliminazione. Sonia Lorenzini, prima di apprendere il verdetto, ha voluto ringraziare Dayane Mello per averla aiutata a integrarsi nel gruppo. Giacomo Urtis, invece, ha salutato Giulia Salemi che da bambina si è trasformata in una donna. Poi è arrivato il verdetto. L'eliminata della puntata del Grande Fratello Vip 2020 trasmessa il 28 dicembre è Sonia Lorenzini, che ha ricevuto solo il 10% dei voti: "Sono comunque felicissima, ho passato dei giorni incredibili", ha commentato.

La settimana dei nominati

Se Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis hanno avuto una settimana tutto sommato tranquilla, quella di Sonia Lorenzini è stata decisamente intensa. La concorrente ha avuto un'accesa lite con Rosalinda Cannavò, che ha scatenato su di lei l'ira di molti telespettatori che non hanno apprezzato i toni usati dall'ex tronista di Uomini e Donne nei confronti dell'attrice. Quanto a Samantha De Grenet, è stata protagonista di un momento di confidenza con Dayane Mello, durante il quale ha parlato della sua lotta contro il tumore al seno. Inoltre, ha avuto una brutta lite con Stefania Orlando, usando parole forti come: "La uccido".