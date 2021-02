A scendere in campo per difendere Dayane Mello dopo la lite con Tommaso Zorzi nella Casa del Grande Fratello Vip è Soleil Sorge, amica della modella brasiliana, colei accese la miccia di quello che sarebbe stato ribattezzato il “surgelato-gate”, rivelando a Dayane la finta aggressione omofoba simulata da Marco Ferrero, alias Iconize, informazione che Dayane avrebbe condiviso tempo dopo dalla Casa del GF Vip. In questa occasione Soleil scende in campo direttamente e lo fa per difendere l’amica dopo l’acceso scontro con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando seguito alla nomination nei confronti di Rosalinda Cannavò.

Il tweet di Soleil Sorge fa il giro della rete

“Sconvolta dalla violenza psicologica e cattiveria fatta a Dayane dopo un lutto. Per una plausibilissima nomination in un gioco sento frasi come ‘sei il minimo della vita, te li faresti tutti, fai la figa con la bisessualità’, pura ignoranza e ipocrisia”, ha scritto Soleil in un tweet che ha già fatto il giro della rete, collezionando in poche ore oltre 6000 like.

in foto: Dayane Mello

Che cosa aveva detto Tommaso Zorzi a Dayane Mello

Soleil si riferisce a quanto detto da Tommaso a Dayane qualche ora fa. Dopo che in diretta tv al Gf Vip, la Mello aveva ammesso di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò, salvo poi fare parzialmente marcia indietro, Zorzi ha rinfacciato alla coinquilina di avere inventato quel sentimento con il solo scopo di avanzare nel gioco: “L’amore per Rosalinda è una ca***ta. Io ho vissuto sulla mia pelle cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso. Arrivare qua in tv, fare la fi** e dire sono mezza lesbica mi sta sul ca**o. Fare una roba così mi sembra una mancanza di rispetto e soprattutto una ca**ta. Non puoi dire a una persona ‘sono innamorata di te’ quando, nell’ordine, Francesco, Denis, Filippo Nardi, Andrea Zenga, di tutti sei stata innamorata. Tutti questi te li saresti fatti qua dentro. Lo hai detto”, era stata l’accusa di Tommaso. “Ma che cosa stai dicendo? Stai molto attento”, lo ha messo in guardia Dayane.