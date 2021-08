Sandra Milo spiega perché non sarà nel cast del Grande Fratello Vip nemmeno quest’anno Alessandro Cattelan e Sandro Milo, protagonisti di copertina su Tv Sorrisi e Canzoni, si scambiano complimenti e notizie su Facebook. Lei: “Grazie per avermi menzionata, ma non farò il Grande Fratello Vip, ho cose all’orizzonti più stimolanti”. E poi ricama su X-Factor: “Non sarà lo stesso senza di lei”.

Lo spettacolo non si ferma neppure d'estate. Sui social network puoi trovare qualsiasi reazione, qualsiasi spunto, come di fatti dopo la condivisione da parte di Alessandro Cattelan della prima pagina di Tv Sorrisi e Canzoni, si è aperto un siparietto con Sandra Milo, protagonista di copertina con lui per una notizia che lei stesso smentisce. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo.

Le parole di Alessandro Cattelan

Alessandro Cattelan, pronto per Da Grande che segnerà il suo passaggio in Rai, presenta così la copertina dedicata a lui da parte di Tv Sorrisi e Canzoni, storico settimanale che lui stesso legge sin da bambino: "Anche voi ritagliavate le locandine dei film per appiccicarle sulle vhs registrate dalla Tv?". La risposta è sì. Poi scrive:

Eccomi qua, photoshoppato come una vecchia diva (con tutto il dovuto rispetto per entrambe le categorie) a raccontarvi un po’ di cose sulle due prime serate di #DaGrande su Rai1 sulla copertina del giornale che più di ogni altro ha segnato la mia infanzia. […] Grazie Tv Sorrisi e Canzoni!!Ci vediamo a settembre su Rai 1 e incrociamo le dita per il sogno di Sandra Milo.

La replica di Sandra Milo

In copertina, il "sogno di Sandra Milo" a cui Cattelan fa riferimento è la notizia del Grande Fratello Vip: "Faccio un musical e sogno il Gf". Notizia che proprio la storica attrice smentisce:

Leggi anche Perché Pupo non sarà opinionista del Grande Fratello Vip 6

La ringrazio per avermi gentilmente menzionata ma non è necessario che Lei incroci le dita per me. Fui già contattata per la scorsa edizione del GF e alla fine non se ne fece più nulla per problemi che non starò qui a spiegare. Grazie a Dio si è profilato all'orizzonte un nuovo progetto molto più stimolante e innovativo. Semmai sono io che faccio a Lei i miei auguri per la Sua nuova avventura sulla rete ammiraglia della RAI anche se – me lo lasci dire – X factor non sarà più lo stesso senza di Lei.

Alessandro Cattelan risponde pronto: "Cara Sandra Milo, grazie per questi auguri e queste bellissime parole! Non posso che ricambiare con tantissimo affetto. In bocca al lupo per questo nuovo progetto".