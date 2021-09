Il cast del Grande Fratello Vip 6 si allarga, ecco altri nuovi concorrenti Il Grande Fratello Vip è alle porte, ormai mancano davvero poche settimane all’inizio della sesta edizione del reality, ma i concorrenti come al solito vengono svelati a poco a poco. Stando alle ultime notizie in merito, altri nomi si sarebbero aggiunti al cast che, in sostanza, è pronto. Si tratterebbe, secondo Davide Maggio, di Aldo Montano e di un altro personaggio non noto, ma dalla storia personale particolarmente significativa.

A cura di Ilaria Costabile

Siamo quasi agli sgoccioli, i preparativi per il Grande Fratello Vip 6 fervono e, intanto, si fanno strada i nomi di questo cast che Alfonso Signorini ha più volte ribadito non deluderà le aspettative del pubblico. Se qualche vip è già stato acclarato, ce ne sono tanti su cui, invece, aleggia un alone di mistero o quanto meno non sono stati ufficialmente confermati, ma è molto probabile che varchino l'iconica porta rossa. Ad avere una lista più fitta di nominativi è Davide Maggio che in una diretta ha anticipato quali possano essere i volti noti della prossima edizione.

Le ultime notizie sul cast

Stando a quanto riportato dal giornalista, infatti, pare che tra i concorrenti ci siano due ingressi piuttosto importanti. Uno sarebbe Aldo Montano, con il quale la produzione del reality avrebbe concluso le trattative, ma in questo caso si starebbe aspettando il via libera del Ministero, "perché nel suo caso serve l’autorizzazione" ha aggiunto Maggio che, poi, ha rivelato la partecipazione di un personaggio che, pur non essendo particolarmente noto, potrà rappresentare un valore aggiunto per lo show e che finora si identifica con "S". "Non è un personaggio conosciuto, ma è un personaggio che conosco personalmente molto bene. Non è famoso ma la sua storia vale tutto, fidatevi di me. Porterà un messaggio bello che aiuterà a capire tante cose e no, non è Sylvie Lubamba. È un nome che non è mai uscito, lo sappiamo io e lo staff del Grande Fratello" ha dichiarato. Si vociferava, infatti, che ci fosse anche una escort d'alto bordo tra i partecipanti del reality, come aveva anticipato anche Dagospia, non è escluso che le due testate stiano parlando della stessa persona.

I concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip

Oltre ai papabili nomi usciti finora, quindi, ve ne sarebbero altri ben più certi a partire da Tommaso Elettiche dopo Temptation Island si fionda in questa nuova avventura televisiva, Carmen Russo e anche Giucas Casella. Tra i concorrenti confermati c'è anche Manila Nazzaro, come anticipato dal rebus diffuso dall'account ufficiale del GF, con cui è stato svelato anche il nome di Soleil Sorge e, certamente, è nel cast anche Sophie Codegoni che in quest'ultimo periodo, dopo la partecipazione a Uomini e Donne, ha fatto parlare di sé per il chiacchierato flirt con Fabrizio Corona.