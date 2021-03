Alessandro Cattelan sbarca in Rai (finalmente): l'indiscrezione arriva da Dagospia e TvBlog e parla di un nuovo programma sul servizio pubblico affidato al talentuoso conduttore tortonese, in onda in primavera. Il titolo sarebbe Da grande: insomma, si concretizza finalmente l'ipotesi di un passaggio di Cattelan da Sky, un'eventualità di cui si parla ormai da anni.

Cosa si sa del programma di Alessandro Cattelan

Si tratterebbe di uno show nato da un'idea dello stesso presentatore, in onda il venerdì in prima serata su Rai1, per due puntate a maggio, con l'idea di intercettare il pubblico dei 40enni raccontando l'ingresso nell'età "adulta" con artisti musicali e personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. Da qui il titolo che cita un celebre film con Renato Pozzetto del 1987 ("copiato" a Hollywood con Big con Tom Hanks).

Cattelan ha lasciato X Factor

Per diversi anni Sky è stata la casa di Alessandro Cattelan, che però ha deciso di chiudere un capitolo importante della sua carriera. Com'è noto, a dicembre ha dato l'addio a X Factor, che dunque non condurrà nell'edizione 2021. "Per me è arrivato è arrivato il momento di voltare pagina", ha spiegato, lasciando presagire l'intenzione di dedicarsi a nuovi progetti. Inoltre, non lo vedremo nemmeno al timone di E poi c'è Cattelan, frizzante programma ispirato agli show americani che il conduttore si è cucito addosso, e che purtroppo non è stato confermato su Sky per la stagione televisiva 2020-2021. Sul satellite Cattelan aveva condotto anche due cerimonie dei David di Donatello, poi tornati su Rai1.

Il ritorno in Rai dopo 10 anni

Non sarà la prima volta in Rai per Cattelan, che dopo la lunghissima gavetta su MTV era sbarcato su Rai2 nel 2009, a Quelli che il calcio e… di Simona Ventura. Volto della postazione web, ci è rimasto sino al 2011. A distanza di un decennio, inizierà per lui un nuovo percorso nella tv pubblica?