Alex Belli è un concorrente del Grande Fratello Vip 6 Alex Belli è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 6. A dare la notizia è DavideMaggio.it, che dà il nome per certo. L’attore, modello e fotografo, dunque, sembra destinato a fare parte del cast del reality di Alfonso Signorini, in partenza lunedì 13 settembre su Canale5. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Alex Belli è un concorrente del Grande Fratello Vip 6. Dopo l'indiscrezione di TvBlog, DavideMaggio dà il suo nome per certo. Sembra dunque che anche l'attore, modello e fotografo, sia destinato a varcare la porta rossa. Ricordiamo che la nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, con la presenza delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli avrà inizio lunedì 13 settembre. Dovrebbe tornare il doppio appuntamento, dunque il programma dovrebbe andare in onda lunedì e venerdì.

La carriera televisiva di Alex Belli

Alex Belli a Ballando con le stelle

Alex Belli si è fatto conoscere dagli spettatori interpretando il ruolo di Jacopo Castelli nella serie tv CentoVetrine. L'esperienza si è protratta dal 2010 al 2015. Nel 2012, poi, ha partecipato all'ottava edizione di Ballando con le stelle, in coppia con Samantha Togni. Tuttavia, non è riuscito a salire sul podio. Tre anni più tardi, nel 2015, era tra i naufraghi dell'Isola dei famosi. Infine, nel 2019, ha messo alla prova la sua storia d'amore con Delia Duran nel programma Temptation Island Vip.

La vita privata, da Katarina Raniakova a Delia Duran

Nel 2010, Alex Belli ha conosciuto la modella Katarina Raniakova. Tre anni più tardi sono diventati marito e moglie. La relazione è finita nel 2017, tra accuse reciproche scambiate pubblicamente. Lo stesso anno, l'attore ha cominciato a frequentare la modella Mila Suarez. Anche questa frequentazione, però, è finita in modo burrascoso. Un paio di anni più tardi, infatti, Belli è entrato nella casa del Grande Fratello per avere un confronto con la sua ex. Nel 2019, il trentottenne aveva già voltato pagina ed era felicemente fidanzato con un'altra modella: Delia Duran. I due si sono sposati quest'anno. L'amore tra loro sarà abbastanza solido da sopravvivere agli scossoni delle dinamiche della casa?