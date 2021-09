“Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip 2021”: il grande colpo di Alfonso Signorini Grande colpo di Alfonso Signorini: Manuel Bortuzzo sarà uno dei concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. A darne conferma è il sito di Davide Maggio. Il giovane nuotatore, una promessa dalla carriera spezzata a causa di due balordi, alza il tasso qualitativo del cast del reality show pronto a partire il 15 settembre.

L'anticipazione è firmata da DavideMaggio: Manuel Bortuzzo parteciperà al Grande Fratello Vip come concorrente. La sesta edizione del reality show (al via il 15 settembre), ancora condotto e diretto da Alfonso Signorini, si arricchisce di un nome di primo piano che abbraccia ogni ambito, dalla televisione allo sport fino all'attualità. Sulla sua bio di Instagram, il giovane nuotatore ha scritto: "Se non ci provi non lo saprai mai". Sarà questo lo spirito con cui si calerà in questo nuovo ruolo?

L'esordio nel reality

Manuel Bortuzzo si appresta a vivere questa nuova sfida televisiva forte di un'esperienza con il mezzo, maturata nella scorsa stagione. Il giovane nuotatore, infatti, è stato ospite fisso di Marco Liorni, nella trasmissione del sabato pomeriggio di Rai1, "ItaliaSì". In precedenza, Manuel Bortuzzo è stato nel cast di "Griodto d", docufilm con Raoul Bova, Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, Giorgia Palmas, ispirato alla sua drammatica vicenda. Ora è in lavorazione un film tratto dal suo libro, "Rinascere".

Manuel Bortuzzo, promessa del nuoto poi l'aggressione

Manuel Bortuzzo, nato nel 1999 a Trieste ma trasferitosi a Roma per coltivare il suo talento, era appunto una giovane promessa del nuovo, ma nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019, viene raggiunto da un colpo di pistola durante un agguato e resta paralizzato per una lesione al midollo. Sono due i balordi che, come affermeranno alle Autorità, lo avrebbero colpito per errore. Condannati a 16 anni, la pena è stata ridotta a 14 anni e 8 mesi.

La vita privata

Nella vita privata di Manuel Bortuzzo, c'è una relazione, quella con Federica Pizzi. È la figlia della compagna del suo dentista, come ha dichiarato lui stesso in una recente intervista: "Volevo un San Valentino romantico perché ho conosciuto una persona speciale. Si chiama Federica Pizzi, è la figlia della compagna del mio dentista". In precedenza, Manuel Bortuzzo è stato fidanzato con Martina Rossi, la ragazza che era al suo fianco nel giorno della tragedia.