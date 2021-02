Scivolone di Samantha De Grenet al Grande Fratello Vip. La concorrente si è lasciata andare a un’espressione che rischia di offendere la sensibilità degli spettatori a casa e che è già diventata virale sui social. Samantha si trovava in veranda insieme a Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta e con due commentava i meccanismi che potrebbero regolare la finale del reality show. Zelletta, dimostrando una memoria prodigiosa relativamente alla storia del reality, stava ricordando come si era svolta la finale della penultima edizione del Gf Vip, elencando i concorrenti arrivati in finale e la loro posizione in classifica. Uno sfoggio di memoria che ha colpito Samantha, inducendola a dichiarare: “Sembri autistico in questo momento. Come fai a ricordarti tutte queste cose?”.

Il precedente scivolone di Samantha De Grenet

La frase pronunciata da Samantha rischia di costarle cara ma per il momento la produzione del Gf Vip non si è ancora espressa in merito all’accaduto. Sulla De Grenet grava un precedente, un altro scivolone che l’aveva fatta finire nell’occhio del ciclone all’inizio della sua avventura nella Casa. Al termine di una lite con Stefania Orlando, all’epoca sua diretta rivale, la De Grenet dichiarò: “La ammazzo, cacciatemi pure”. Una frase pronunciata guardando dritto nella telecamera ma che il Gf aveva stabilito di contestualizzare, evitando la squalifica della concorrente.

in foto: Samantha De Grenet

Samantha De Grenet a un passo dalla finale

Se la produzione del reality dovesse decidere di evitare di richiamare Samantha, la concorrente continuerebbe la sua corsa verso la finale. Una corsa che, a sorpresa, ha consentito alla donna di passare indenne una tra le nomination più difficili dell’ultimo periodo: quella che ha visto eliminare Maria Teresa Ruta dopo 22 nomination vinte. Nel corso di quel televoto, Samantha ha ottenuto la percentuale maggiore di preferenze, staccando nettamente sia Maria Teresa che Andrea Zenga.