Nella Casa del Grande Fratello Vip è in atto una frattura, con parte del gruppo contro Elisabetta Gregoraci. A diversi concorrenti non piace l'atteggiamento che la showgirl ha tenuto nei confronti di Giulia Salemi, in sostanza da lei accusata di aver cercato di "scroccare" una vacanza in Sardegna al suo ex marito Flavio Briatore e di aver avuto nei suoi confronti un atteggiamento ambiguo (tutte circostanze negate strenuamente dalla Salemi). L'attacco più duro verso Elisabetta è arrivato da Selvaggia Roma.

Lo sfogo di Selvaggia su Elisabetta

Che la Roma non abbia particolare stima della Gregoraci è cosa nota, come dimostrano i loro passati scontri per Pierpaolo Pretelli. La sua considerazione nei confronti di Elisabetta non è certo migliorata dopo quanto successo con Giulia Salemi, in particolare durante la puntata del 30 novembre. Parlando con quest'ultima, Selvaggia si è lasciata andare a uno sfogo contro la Gregoraci.

Lei non gliene frega un ca**o di te, non si immedesima. Lei sta sempre a dire ‘Fuori può passare un messaggio sbagliato'. Ah, però tu che dici che ‘sta ragazzina ci provava con l’ex tuo non te ce metti nei panni degli altri? Ma vaffanc**o dai! Se ne stesse a casa sua a Montecarlo, non qua! Già mi ha rotto i cogli**i.

Anche Dayane e Rosalinda dalla parte di Giulia

Anche Rosalinda Cannavò ha preso le difese di Giulia, arrivando allo scontro diretto con Elisabetta Gregoraci e sottolineando come quest'ultima avrebbe fatto passare la Salemi per "una poco di buono". Una posizione che ha trovato d'accordo non solo Selvaggia ma anche Dayane Mello, che oggi in piscina ha sostenuto Giulia durante una chiacchierata con lei, la Del Vesco e Selvaggia: "Adua ha detto quello che pensiamo anche noi. Ti ha fatto passare per quello che non sei. Io ti conosco da 5 anni e so che non sei così. Lei non ha niente da perdere. Fuori ha tutte le certezze. E vieni qua a rovinare una ragazza? Stai al tuo posto. Ci vede diverse da lei". La Salemi, dopo lo sfogo in lacrime della sera prima, ha ribadito quanto quelle accuse l'abbiano delusa.