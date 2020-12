Il caso Elisabetta Gregoraci/Giulia Salemi è stato centrale nella puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 30 novembre. Come già accaduto in precedenza, la prima ha fatto alcune insinuazioni piuttosto pesanti nei confronti della Salemi, asserendo come quest'ultima, nel corso di una vacanza in Sardegna di alcuni anni fa, avesse mandato messaggi privati a Flavio Briatore, cercando di farsi ospitare nei suoi locali. Se Giulia ha respinto totalmente l'immagine di "gattamorta" e "accattona" che le è stata appioppata, chi ha preso con forza le sue difese nella Casa è stata Adua Del Vesco/Rosalinda Cannavò, protagonista di una lite con la Gregoraci all'interno della stanza arancione.

L'antefatto: le insinuazioni di Elisabetta e la "bomba" della contessa

Nella Casa, il rapporto tra Giulia ed Elisabetta è sempre più difficile. C'entra forse anche la presunta simpatia di Pretelli per la Salemi e la conseguente gelosia della Gregoraci, ma è evidente che tra le due c'è una vecchia ruggine risalente alla già citata vacanza sulle coste sarde. Giulia ha accusato Elisabetta di essersi comportata da snob nei suoi confronti, respingendo in toto le sue affermazioni sul rapporto con Briatore. I suoi messaggi all'imprenditore sarebbero stati sempre puramente amichevoli e senza secondi fini, e tanto meno avrebbe avuto l'intento di "scroccare" cene e ospitate: "Non mi sono mai fatta pagare la vacanza da nessuno. Ho lasciato tanti di quei soldi ai tavoli". La Salemi ha smentito anche quanto detto in puntata dalla contessa Patrizia De Blanck ("Flavio mi ha detto che lei ci provava ma lui non se la filava").

Lo scontro tra Elisabetta e Adua Del Vesco

L'atteggiamento della Gregoraci non è piaciuto a Rosalinda, che ha sentito l'esigenza di prendere le difese di Giulia: "Lei non c'è rimasta bene. È passata per una ragazza poco di buono. Ti devo dire quello che penso. Magari la tua intenzione era diversa, ma hai fatto passare dei brutti messaggi su una ragazza di 27 anni. Se ne discute privatamente. E poi a quanto ne so Flavio allora era il tuo ex marito, non stava con te". Ne è nato un battibecco con Elisabetta, che ha risposto per le rime.

Non sai le cose come sono andate. Se certi messaggi fossero arrivati a Giuliano (Il fidanzato di Adua, ndr) ti avrebbe dato fastidio. Parlava sempre lei di soldi, non io. Stai giudicando senza sapere, io non ho mai parlato delle tue cose. O mi faccio i ca**i miei o cerco di saperne di più.

Lo sfogo di Giulia Salemi

La Salemi è apparsa molto ferita dalle accuse ricevute da Elisabetta e dalla De Blanck. Poco dopo la puntata, Giulia si è sfogata con Selvaggia Roma e Giacomo Urtis: “Lei è una di una lunghissima serie di persone che in questi anni mi hanno fatta sentire inferiore. Mi fa ridere che da una battuta come ‘snobettina’ tu l'hai rigirata e mi stai accusando delle peggio cose. Io non le ho detto nulla, ha fatto tutto lei da sola. Ho visto tutte le facce, le espressioni, le smorfie, è lei che è incattivita”.