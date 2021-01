Una frase pronunciata da Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip rischia di provare l’ennesima bufera. A distanza di pochi giorni dal momento in cui, in un momento di rabbia, Samantha De Grenet aveva pronunciato frasi violente ai danni di Stefania Orlando, Dayane commette il medesimo errore. La modella brasiliana sta parlando con l’amica Rosalinda Cannavò quando, immaginando un intervento in studio di Francesco Oppini, dice: “Se oggi Francesco lo becco di nuovo a parlare, lo ammazzo”. È Rosalinda a rendersi conto per prima delle telecamere, tanto da bloccare sul nascere la frase dell’amica. “Con lei devo fare come con i bambini”, dice l’attrice siciliana dopo essere riuscita a interromperla.

Il precedente con Samantha De Grenet

Qualcosa di molto simile era accaduto dopo una lite tra Stefania Orlando e Samantha De Grenet. Le due si erano scontrate dopo che la showgirl aveva definito la coinquilina “psicopatica”. Stefania aveva replicato infastidita e le due avevano discusso di fronte al gruppo al completo. Poco più tardi, ancora furiosa, Samantha aveva detto a Sonia Lorenzini: “La uccido, non me ne frega un ca**o”. Parole che avevano immediatamente fatto il giro della rete, spingendo gli spettatori del GF a chiedere alla produzione che la donna fosse squalificata.

Il rapporto tra Dayane Mello e Francesco Oppini

Il legame tra Dayane e Francesco Oppini si è interrotto bruscamente dopo settimane in cui i due erano apparsi particolarmente vicini, al punto da scatenare la gelosia di Cristina Tomasini, fidanzata del figlio di Alba Parietti. Solo gradualmente i due si sono allontanati, prima pacificamente, avendo convenuto che fosse più saggio smettere di trascorrere tanto tempo insieme, e in seguito a causa di una serie di litigi, per poi smettere di parlarsi del tutto.