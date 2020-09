La seconda puntata di Ballando con le stelle 2020 è stata caratterizzata da un'accesa lite tra Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli che fa parte della giuria del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Il diverbio è scaturito dopo l'esibizione della concorrente con Maykel Fonts. Alessandra Mussolini ha accusato Selvaggia Lucarelli di averle detto delle frasi che non le sono piaciute. Sostiene di essersi sentita giudicata in quanto donna: "Vorrei dire a Selvaggia che ho rivisto la puntata dell'altra volta e lei ha detto una cosa insopportabile. Voglio dirti che le donne possono, devono fare quello che vogliono indipendentemente dall'età".

La replica di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli ha ritenuto quella di Alessandra Mussolini una provocazione gratuita, attuata con lo scopo preciso di giungere alla rissa. Quindi ha aggiunto: "Addirittura tenta di giocarsi la carta del femminismo. Lezioni di femminismo dalla Mussolini. Devo vedere anche questo. Quest'aria da popolana perenne pensi che paghi. Si può parlare adottando un registro più elegante. Sempre questa volgarità, questi eccessi". Alberto Matano è intervenuto per difendere Selvaggia Lucarelli, ma Alessandra Mussolini ha continuato: "Non si può dire l'uomo può fare e la donna no". Allora, la Lucarelli spazientita ha commentato: "Allora io rinnego quello che ho detto, tu rinnega tutto il resto che sarebbe pure ora Mussolini. Le lezioni di vita e di valori dalla Mussolini no".

Interviene Milly Carlucci

Dato che l'argomento si stava evidentemente spostando su altro e sembrava andare a parare al cognome ingombrante della concorrente, Milly Carlucci è intervenuta: "Parliamo di ballo. Stiamo nel ballo". Selvaggia Lucarelli ha replicato alla conduttrice: "Se stiamo nel ballo, dobbiamo stare nel ballo. Non scomodiamo il femminismo. Io le lezioni da Alessandra Mussolini su questo fronte non le voglio". Anche la Mussolini è apparsa infastidita dalla piega che la discussione stava prendendo: "Voglio essere giudicata per il ballo, non voglio che si vada oltre questo. Non mi dire frasi che vanno oltre il contesto di Ballando. Non accetto che tu mi dica cose che vanno oltre il ballo". A giudicare dalle prime due puntate di Ballando con le stelle 2020 appare difficile che le due riescano a trovare un punto d'incontro, ma l'edizione è ancora lunga.